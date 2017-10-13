Футболисты «Лиона» обыграли «Монако» в матче чемпионата Франции

Встреча, состоявшаяся в Лионе в пятницу, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Мариано (11-я минута) и Набиль Фекир (23 и 90+5), у гостей отличились Рони Лопеш (17) и Адама Траоре (34).