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00:37 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лиона» обыграли «Монако» в матче чемпионата Франции

«Лион» вырвал победу у «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Лионе в пятницу, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Мариано (11-я минута) и Набиль Фекир (23 и 90+5), у гостей отличились Рони Лопеш (17) и Адама Траоре (34).

Монегаски с 19 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Лион» (16) поднялся на третью строчку.

Лион 3:2
Первый тайм: 2:2
Монако
13.10.2017, 21:45 основной раунд: 9-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Леонарду Жардим
Голы
11′ Мариано Диас 9
23′ Набиль Фекир 18
90+5′ Набиль Фекир 18
20 Маркуш Лопеш 17′
28 Адама Траоре 34′
Составы
52′ Антони Лопеш 1
48′ Мапу Янга-Мбива 2
69′ Муктар Диакаби 5
Кенни Тете 23
Уссем Ауа 8
45′ Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
Мариано Диас 9
84′ Ферлан Менди 22
Фернанду де Оливейра Марсал 20
80′ Танги Ндомбеле 28
Мизьян Маолида 17
60′ Бертран Траоре 10
Мемфис Депай 11
1 Даниэль Субашич
4 Теренс Конголо
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
8 Жоау Моутинью
18 Соуахило Мейте
20 Маркуш Лопеш
27 Тома Лемар 89′
26 Габриэл Боскилиа
28 Адама Траоре 80′ 55′
17 Юри Тилеманс
14 Бальде Кейта 90′
11 Гвидо Каррильо
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 7
7 Угловые 5
9 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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