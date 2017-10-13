У мальчика была диагностирована остеосаркома — рак костной ткани — правой ноги.
Футболисты «Лиона» обыграли «Монако» в матче чемпионата Франции
«Лион» вырвал победу у «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
«Лион» вырвал победу у «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лионе в пятницу, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Мариано (11-я минута) и Набиль Фекир (23 и 90+5), у гостей отличились Рони Лопеш (17) и Адама Траоре (34).
Монегаски с 19 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Лион» (16) поднялся на третью строчку.
|Брюно Женезьо
|Леонарду Жардим
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)