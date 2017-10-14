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«Эспаньол» и «Леванте» победителя не выявили
В стартовом матче 8-го тура испанской Примеры на стадионе «РКДЭ —
В стартовом матче 8-го тура испанской Примеры на стадионе «РКДЭ —
Победителя команды выявить не сумели и забитыми мячами зрителей порадовать не смогли.
В таблице испанского первенства «Эспаньол» (9 очков) располагается на 11-й строчке, а «Леванте» (10) занимает 10-е место.
В следующем туре Примеры «Эспаньол» 23 октября сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», а «Леванте» 21 октября примет «Хетафе».