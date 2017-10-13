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13 октября, источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» представил трибуну имени Кенни Далглиша

Одна из трибун стадиона «Энфилд», на котором домашние матчи проводит «Ливерпуль», сегодня была официально переименована в честь бывшего игрока и тренера красных — Кенни Далглиша.

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», трибуна «Сентенери Стэнд» теперь носит название «Кенни Далглиш Стэнд».

На специальной церемонии присутствовали семья, друзья и бывшие одноклубники 66-летнего Далглиша.

Далглиш перешёл в «Ливерпуль» в 1977 году, сыграл 515 матчей и забил 172 мяча. В 1985-м стал играющим тренером. В качестве игрока и тренера красных он в общей сложности восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды побеждал в Кубке чемпионов, дважды — в Кубке Англии и пять раз — в Кубке лиги. В 1991 году Далглиш покинул клуб.

В 2011 году Далглиш вновь возглавил «Ливерпуль» и в 2012-м выиграл Кубок лиги, но был отправлен в отставку. Сейчас он — неисполнительный директор клуба.

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