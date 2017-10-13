«Ливерпуль» представил трибуну имени Кенни Далглиша

Далглиш перешёл в «Ливерпуль» в 1977 году, сыграл 515 матчей и забил 172 мяча. В 1985-м стал играющим тренером. В качестве игрока и тренера красных он в общей сложности восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды побеждал в Кубке чемпионов, дважды — в Кубке Англии и пять раз — в Кубке лиги. В 1991 году Далглиш покинул клуб.



В 2011 году Далглиш вновь возглавил «Ливерпуль» и в 2012-м выиграл Кубок лиги, но был отправлен в отставку. Сейчас он — неисполнительный директор клуба.