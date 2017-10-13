«Кайрат» — «Атырау». В шаге от трофея

С какой стороны ни посмотри на этот поединок, Кубок нужен обоим претендентам на него. Пусть алматинцы завоевывали этот приз уже 7 раз — гораздо больше, чем любой другой клуб Казахстана, — им вовсе не с руки сейчас упускать победу во втором по значимости национальном футбольном турнире в момент, когда шансы выиграть первый очень малы. Что же касается «Атырау», то второй в клубной истории выигрыш национального Кубка и завоевание права выступить на следующий год в официальном континентальном клубном турнире стал бы для Куаныша Кабдулова и компании отличной компенсацией за все те проблемы, объективные и не слишком, что испытал в завершающемся сезоне клуб из нефтяной столицы страны.



Если смотреть на позиции команд в турнирной таблице чемпионата страны, то фаворит предстоящего ристалища кажется очевидным — конечно, это «Кайрат». Однако не стоит при этом забывать, что в завершающемся турнире КПЛ в личных встречах между данными соперниками показатели абсолютно идентичны — 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей — 3−3. Атыраусцы являются сейчас достаточно неудобным соперником для кайратовцев, и тем с данным обстоятельством обязательно необходимо считаться. К тому же, как все мы знаем, речь идет о кубковом соревновании, а здесь, как известно, нет нужды в стратегическом планировании — тут необходимо выложиться по максимуму и показать все, что умеешь и на что способен, на этом месте сейчас. Настроиться должным образом нужно всего лишь на один-единственный матч. А подобная задача невыполнимой точно не выглядит.



По большому счету, эту решающую кубковую баталию можно в некотором роде называть «дерби двух столиц» — южной и нефтяной. И пусть такой статус выглядит достаточно иллюзорным, тем не менее, представляется, за почетный трофей здесь соперники будут биться отчаянно. На кону не просто сам по себе национальный Кубок — тут разыгрывается, в определенной мере, право не считать заканчивающийся футбольный сезон для себя совсем уж неудачным. А это достаточно весомая награда и для футболистов обеих команд, и для их наставников.



«Атырау», конечно, будет иметь достаточно ощутимое преимущество в лице дружелюбно настроенных к соседям трибун, алматинцам на подобное расположение публики рассчитывать особо не приходится. Но здесь нужно помнить и о том, что «Кайрат» сейчас, как говорится, на ходу, и, строго говоря, подопечным Карлоса Алоса практически все равно, где играть — на своем ли родном поле, на территории ли соперника или в нейтральном, как хотелось бы (но не слишком получается…) надеяться команде из южной столицы, Актобе.



Алматинцам, безусловно, этот Кубок нужен очень сильно — для того, чтобы реабилитироваться за ранний вылет из еврокубка и сохранение лишь теоретических шансов на «золото» чемпионата, чтобы доказать соперникам, нынешним и будущим, что «Кайрат» все столь же грозен, как и раньше, чтобы сохранить собственное самоуважение, наконец. Но не меньше в победе во втором по значимости национальном футбольном турнире нуждается в данный момент и «Атырау». И для того, чтобы получить возможность поднять столь желанный трофей над своими головами, нефтяники готовы будут жилы рвать и умирать на поле актюбинского стадиона.



Что ж, тем интереснее обещает оказаться сражение, которое нам предстоит лицезреть. С нетерпением ждем начала противостояния, в котором футболисты обеих команд не будут жалеть ни себя, ни соперника.



И пусть победит достойнейший!