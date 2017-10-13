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22:51 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» — «Атырау». В шаге от трофея

Совсем скоро будет получен ответ еще на один важный вопрос относительно итогов казахстанского футбольного сезона 2017 года —станет известно имя очередного обладателя Кубка Казахстана, почетного трофея, который автоматически преподносит своему владельцу путевку в квалификацию Лиги Европы. И если кайратовцы в подобном бонусе остро не нуждаются, то их соперникам он бы пришелся весьма кстати.

С какой стороны ни посмотри на этот поединок, Кубок нужен обоим претендентам на него. Пусть алматинцы завоевывали этот приз уже 7 раз — гораздо больше, чем любой другой клуб Казахстана, — им вовсе не с руки сейчас упускать победу во втором по значимости национальном футбольном турнире в момент, когда шансы выиграть первый очень малы. Что же касается «Атырау», то второй в клубной истории выигрыш национального Кубка и завоевание права выступить на следующий год в официальном континентальном клубном турнире стал бы для Куаныша Кабдулова и компании отличной компенсацией за все те проблемы, объективные и не слишком, что испытал в завершающемся сезоне клуб из нефтяной столицы страны.

Если смотреть на позиции команд в турнирной таблице чемпионата страны, то фаворит предстоящего ристалища кажется очевидным — конечно, это «Кайрат». Однако не стоит при этом забывать, что в завершающемся турнире КПЛ в личных встречах между данными соперниками показатели абсолютно идентичны — 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей — 3−3. Атыраусцы являются сейчас достаточно неудобным соперником для кайратовцев, и тем с данным обстоятельством обязательно необходимо считаться. К тому же, как все мы знаем, речь идет о кубковом соревновании, а здесь, как известно, нет нужды в стратегическом планировании — тут необходимо выложиться по максимуму и показать все, что умеешь и на что способен, на этом месте сейчас. Настроиться должным образом нужно всего лишь на один-единственный матч. А подобная задача невыполнимой точно не выглядит.

По большому счету, эту решающую кубковую баталию можно в некотором роде называть «дерби двух столиц» — южной и нефтяной. И пусть такой статус выглядит достаточно иллюзорным, тем не менее, представляется, за почетный трофей здесь соперники будут биться отчаянно. На кону не просто сам по себе национальный Кубок — тут разыгрывается, в определенной мере, право не считать заканчивающийся футбольный сезон для себя совсем уж неудачным. А это достаточно весомая награда и для футболистов обеих команд, и для их наставников.

«Атырау», конечно, будет иметь достаточно ощутимое преимущество в лице дружелюбно настроенных к соседям трибун, алматинцам на подобное расположение публики рассчитывать особо не приходится. Но здесь нужно помнить и о том, что «Кайрат» сейчас, как говорится, на ходу, и, строго говоря, подопечным Карлоса Алоса практически все равно, где играть — на своем ли родном поле, на территории ли соперника или в нейтральном, как хотелось бы (но не слишком получается…) надеяться команде из южной столицы, Актобе.

Алматинцам, безусловно, этот Кубок нужен очень сильно — для того, чтобы реабилитироваться за ранний вылет из еврокубка и сохранение лишь теоретических шансов на «золото» чемпионата, чтобы доказать соперникам, нынешним и будущим, что «Кайрат» все столь же грозен, как и раньше, чтобы сохранить собственное самоуважение, наконец. Но не меньше в победе во втором по значимости национальном футбольном турнире нуждается в данный момент и «Атырау». И для того, чтобы получить возможность поднять столь желанный трофей над своими головами, нефтяники готовы будут жилы рвать и умирать на поле актюбинского стадиона.

Что ж, тем интереснее обещает оказаться сражение, которое нам предстоит лицезреть. С нетерпением ждем начала противостояния, в котором футболисты обеих команд не будут жалеть ни себя, ни соперника.

И пусть победит достойнейший!

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