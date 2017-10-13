Гродненский «Неман» победил «Городею» в первом матче 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Гродно хозяева открыли счет на 41-й минуте после удара Павла Савицкого. Вторая половина игры также прошла с преимуществом «Немана», и на 52-й минуте Андрей Якимов удвоил результат. Вскоре Боян Дубайич сократил разрыв в счете, установив окончательный результат — 2:1 в пользу хозяев. После этой победы у команды Игоря Ковалевича стало 40 очков, она занимает 5-е место в турнирной таблице.

Лидер первенства солигорский «Шахтер» 14 октября примет на своем поле одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионский титул минское «Динамо». Еще один претендент на медали борисовский БАТЭ свой поединок 25-го тура проведет в воскресенье, 15 октября, у себя дома против футболистов «Витебска». После того, как БАТЭ по решению дисциплинарного комитета АБФФ был лишен трех очков, борисовчане переместились на 3-е место, а минские динамовцы поднялись на вторую позицию. Положение в группе лидеров после 24 туров: «Шахтер» — 56 очков, «Динамо» (Минск) — 52, БАТЭ — 51, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41.