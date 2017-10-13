«Атырау» выплатил задолженности и ждет возврата 3 очков

При этом у команды до сих пор значатся минус три балла за невыплату задолженностей, но как сообщил нашему сайту директор клуба Тимур Нигимов, в скором времени их могут вернуть.



— На данный момент футбольный клуб «Атырау» ни перед кем не имеет финансовых задолженностей. В начале сезона мы столкнулись с рядом проблем в виде непогашения прежних долгов и снятия очков. Но, как вы все знаете, по делу тренера Зорана Филиповича усилиями нашего клуба, в частности, — юристов, нам удалось доказать, что мы оплатили все задолженности перед этим специалистом, вследствие чего нам вернули ранее снятые 6 очков. Дело бывшего игрока Джонатаса, по которому у нас отняли 3 очка, также удалось благополучно разрешить. Ответа от ФИФА по этому вопросу мы до сих пор ожидаем.



И — последнее: имелся риск потерять 6 очков из-за задолженностей перед бывшим игроком Бояном Тркулей, который выступал за «Атырау» в 2011/2012 годах. Но после получения сообщения от ФФК по Тркуле мы тут же приняли необходимые меры для того, чтобы погасить долги и переходящие обязательства перед ним, и, благодаря спонсорской поддержке наших партнеров, нам удалось уладить и этот вопрос, — сказал Нигимов.



Напомним, завтра «Атырау» в финале Кубка Казахстана сыграет с алматинским «Кайратом».