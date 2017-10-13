«Ливерпуль» — «МЮ»: английская классика с оттенком московского дерби
В эти выходные нас ждет масса любопытных матчей.
В эти выходные нас ждет масса любопытных матчей.
КЛОПП ПРОТИВ МОУРИНЬЮ
Длительная пауза на международные игры закончилась, но Лига чемпионов вернется только во вторник. Правда, для болельщиков «Спартака» с ЦСКА и суббота — как Лига чемпионов, ведь в
«Манчестер Юнайтед» все еще не знает поражений в
Правда, на неделе Клопп оказался под ударом. Его бывший коллега по «Майнцу» Экхард Краутцун
Если это правда, как теперь жить болельщикам заклятого врага «Юнайтед»?
«БАРСА» В МАДРИДЕ
Каталония пока не обрела независимость, а значит «Барселона» имеет полное право выступать в чемпионате Испании. И даже играть в Мадриде, где отношение к
СУПЕРВЫХОДНЫЕ В ИТАЛИИ
В серии А праздник. В ближайшие дни между собой в трех матчах встретятся клубы из лидирующей семерки. Смотреть нужно все.
Не впечатляющий на старте «Ювентус» сыграет с «Лацио», который за последние три месяца отобрал сразу два трофея у туринцев — Кубок и Суперкубок Италии. Этот матч — еще и дуэль двух лидеров бомбардирской гонки — Дибалы и Иммобиле.
Забывший о словах «ничья» и «поражение» «Наполи» может вспомнить о них в Риме. Игру обязательно нужно смотреть тем, кто живет стереотипами прошлого и считает чемпионат Италии скучным — в матчах с участием «Ромы» и «Наполи» в среднем забивают по 3,11 гола.
В воскресенье — сочный десерт. Ренессанс миланского дерби с привкусом азиатских блюд. Судя по всему, «Интер» и «Милан» пережили затяжной кризис, и этот сезон для обоих должен стать своеобразной кнопкой перезапуска. А значит, и на «Сан-Сиро» теперь тоже горячо.
СЛУЦКИЙ. ПОДЪЕМ!
Второй раз подряд международный перерыв застал «Халл» врасплох: в конце августа «тигры» прервали серию неудач разгромом «Болтона», на этот раз не поздоровилось «Бирмингему». Тут хорошо бы продлить послевкусие на победной волне, но приходится впадать во временную спячку. Зато в это время можно сделать много полезного: например, сходить на ежегодную ярмарку Халла и поучаствовать там в причудливой игре, где тебе нужно подгонять свою пластиковую лошадь. Или заново обрести давнего друга — в четверг бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский занял должность стратегического директора «Халла». Первая задача теперь уже российского тандема — обыграть разогнавшийся «Норвич». В шести сентябрьских матчах «канарейки» ни разу не проиграли и пропустили лишь один мяч.
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
14 октября, суббота
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». 14.30. Стадион «Энфилд».
«Ювентус» — «Лацио». 19.00. Стадион «Ювентус».
«Атлетико» — «Барселона». 21.45. Стадион «Ваньда Метрополитано».
«Рома» — «Наполи». 21.45. Стадион «Олимпико».
15 октября, воскресенье
«Интер» — «Милан». 21.45. Стадион «Сан-Сиро».