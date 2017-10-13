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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «МЮ»: английская классика с оттенком московского дерби

В эти выходные нас ждет масса любопытных матчей.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛОПП ПРОТИВ МОУРИНЬЮ

Длительная пауза на международные игры закончилась, но Лига чемпионов вернется только во вторник. Правда, для болельщиков «Спартака» с ЦСКА и суббота — как Лига чемпионов, ведь в премьер-лиге между собой встретятся их соперники. По совместительству, два клуба с наибольшим числом побед в чемпионатах Англии.

«Манчестер Юнайтед» все еще не знает поражений в премьер-лиге, а «Ливерпуль» пятится назад — сейчас он седьмой, позади «Бернли». Улыбка Юргена Клоппа уже не лучезарная, а саркастическая, хотя он все еще силен — с момента его назначения «Ливерпуль» выиграл больше матчей с командами топ-6, чем кто-то еще.

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Правда, на неделе Клопп оказался под ударом. Его бывший коллега по «Майнцу» Экхард Краутцун зачем-то обнародовал острую деталь из биографии тренера «Ливерпуля». «Клопп мечтал о том, чтобы уехать в Англию, — поведал немец. — А его любимым клубом был «Манчестер Юнайтед», которым он всегда хотел руководить. Когда мы с ним разговаривали, он сказал, что ему предлагали работу в «МЮ», но ему пришлось отказаться, так как у него был действующий контракт с «Боруссией».

Если это правда, как теперь жить болельщикам заклятого врага «Юнайтед»?

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«БАРСА» В МАДРИДЕ

Каталония пока не обрела независимость, а значит «Барселона» имеет полное право выступать в чемпионате Испании. И даже играть в Мадриде, где отношение к красно-желтым и сине-гранатовым цветам сейчас обостренное. «Мне уже надоела эта тема», — воротил нос полузащитник «Атлетико» Коке, когда его в очередной раз спросили о поступках Пике, сборной Испании и Каталонии. И правда: футбол сейчас важнее. «Атлетико» отстает от «Барселоны» уже на шесть очков, а та пока не спотыкалась в чемпионате. Мадридцам нельзя допустить, чтобы каталонская команда нанесла им первое поражение на новом стадионе. Пусть этого и не увидят гостевые болельщики: в целях безопасности «Атлетико» не стал продавать билеты на выездные сектора. Скажется ли это на игре «Барсы»?

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СУПЕРВЫХОДНЫЕ В ИТАЛИИ

В серии А праздник. В ближайшие дни между собой в трех матчах встретятся клубы из лидирующей семерки. Смотреть нужно все.

Не впечатляющий на старте «Ювентус» сыграет с «Лацио», который за последние три месяца отобрал сразу два трофея у туринцев — Кубок и Суперкубок Италии. Этот матч — еще и дуэль двух лидеров бомбардирской гонки — Дибалы и Иммобиле.

Забывший о словах «ничья» и «поражение» «Наполи» может вспомнить о них в Риме. Игру обязательно нужно смотреть тем, кто живет стереотипами прошлого и считает чемпионат Италии скучным — в матчах с участием «Ромы» и «Наполи» в среднем забивают по 3,11 гола.

В воскресенье — сочный десерт. Ренессанс миланского дерби с привкусом азиатских блюд. Судя по всему, «Интер» и «Милан» пережили затяжной кризис, и этот сезон для обоих должен стать своеобразной кнопкой перезапуска. А значит, и на «Сан-Сиро» теперь тоже горячо.

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СЛУЦКИЙ. ПОДЪЕМ!

Второй раз подряд международный перерыв застал «Халл» врасплох: в конце августа «тигры» прервали серию неудач разгромом «Болтона», на этот раз не поздоровилось «Бирмингему». Тут хорошо бы продлить послевкусие на победной волне, но приходится впадать во временную спячку. Зато в это время можно сделать много полезного: например, сходить на ежегодную ярмарку Халла и поучаствовать там в причудливой игре, где тебе нужно подгонять свою пластиковую лошадь. Или заново обрести давнего друга — в четверг бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский занял должность стратегического директора «Халла». Первая задача теперь уже российского тандема — обыграть разогнавшийся «Норвич». В шести сентябрьских матчах «канарейки» ни разу не проиграли и пропустили лишь один мяч.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

14 октября, суббота
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». 14.30. Стадион «Энфилд».
«Ювентус» — «Лацио». 19.00. Стадион «Ювентус».
«Атлетико» — «Барселона». 21.45. Стадион «Ваньда Метрополитано».
«Рома» — «Наполи». 21.45. Стадион «Олимпико».

15 октября, воскресенье
«Интер» — «Милан». 21.45. Стадион «Сан-Сиро».

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