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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

День отмщения, или за что «Кайрат» должен покарать «Атырау» в финале Кубка Казахстана

14 октября в Актобе состоится финал Кубка страны по футболу с участием «Кайрата» и «Атырау». Алматинцы будут фаворитами встречи. Да и определенная злость на «нефтяников» должна им помочь в достижении победного результата. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Атыраусцы в этом сезоне не совсем удачно выступают в национальном чемпионате, продолжая вести борьбу за выживание. Тем не менее, в играх с «Кайратом» проявляли невиданное упорство. Как результат, отобрали у алматинцев пять очков, существенно осложнив южанам жизнь в чемпионской гонке.

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В перенесенном матче 21-го тура, который состоялся еще 6 мая, «Атырау» на своем поле нанес «Кайрату» первое поражение — 2:1 (Вороговский-автогол 26, Двалишвили 49 — Турысбек 90+6). Причем эта неудача остается единственной для алматинского клуба в текущем чемпионате. В 11-м туре кайратовцы уже дома сыграли вничью с «Атырау» (1:1). На гол на 71-й минуте Сикимича хозяева спустя четыре минуты ответили точным ударом того же Турысбека. Лишь в 25-м туре «Кайрат» на выезде смог переиграть «нефтяников» (1:0). Решающий мяч на 74-й минуте провел Анене.

Как видно, «Кайрат» из-за этих осечек недобрал важные очки, чем не преминула воспользоваться «Астана» и развить преимущество в премьер-лиге. Футболисты Карлоса Ферреры должны это прекрасно помнить и попытаться вернуть должок.

Всего команды встречались 40 раз, в десяти играх побеждали футболисты «Атырау» при 14 ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 38−48.

«Атырау» всего лишь раз завоевывал Кубок страны — в финале 2009 года оказался сильнее карагандинского «Шахтера» (1:0).

«Кайрат» является рекордсменом по числу побед в Кубке, в финальных матчах выигрывал в семи случаях (1992, 1996/97, 1999/00, 2001, 2003, 2014, 2015).

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В нынешнем розыгрыше «Атырау» на пути к финалу обыграл «Кыран» в 1/8 финала (2:1), «Актобе» в четвертьфинале (1:0 в доп. время) и «Шахтер» в полуфинале (0:1, 3:0).

«Кайрат» на этих стадиях прошел «Тараз» (2:0), «Иртыш» (2:0) и «Ордабасы» (0:0, 3:1).

Напомним, что нынешний финал Кубка страны «Кайрат» — «Атырау» пройдет 14 октября на Центральном стадионе имени Кобланды Батыра (Актобе). Начало — в 19:00 по времени Астаны.

День отмщения, или за что "Кайрат" должен покарать "Атырау" в финале Кубка Казахстана
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