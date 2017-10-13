Зидан: Я никогда не буду тренировать «Барселону», у меня «сливочное» сердце

«Я никогда не буду тренировать “Барселону”. У меня “сливочное” сердце, точно так же, как когда я был футболистом. При всём моём уважении к “Барселоне”, я никогда не буду тренировать эту команду. Что касается политической ситуации в Каталонии, то у меня есть своё мнение, но здесь не то место, здесь я говорю о футболе», — цитирует Зидана Abc.es.