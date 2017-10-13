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17:01 (мск), источник: БЕЛТА

Федерация футбола: БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком», на апелляцию 10 дней

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольному клубу БАТЭ засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком». Такое решение принято на заседании дисциплинарного комитета и комитета по этике ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщили корреспонденту БЕЛТА в АБФФ.

Источник: БЕЛТА

Вердикт был вынесен в связи с неправомочностью заявки на матч БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября, результат — 6:0) голкипера борисовчан Сергея Веремко, который на поле не выходил, оставшись в запасе. В конце проигранной гостевой игры с «Минском» (0:1), состоявшейся 6 августа, Веремко пытался применить физическую силу в отношении главного арбитра матча. За это Сергей Веремко был дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин. Срок дисквалификации истек перед игрой со «Слуцком», а конфликт возник в связи с тем, что штраф не был выплачен вовремя и, согласно дисциплинарному кодексу АБФФ, дисквалификация продолжалась до уплаты штрафа.

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ФК БАТЭ в течение 10 дней с момента вынесения вердикта АБФФ имеет право подать апелляцию. Если она не будет удовлетворена, то команда лишится 3 очков, что значительно усложнит перспективы БАТЭ в борьбе за чемпионский титул.

Ближайший матч национального первенства борисовчане проведут 15 октября на своем поле против футболистов «Витебска». В центральном поединке 25-го тура лидер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» примет у себя дома минское «Динамо», которое занимает 3-е место. Положение в группе лидеров после 24 туров: «Шахтер» — 56 очков (разница мячей — 41−13), БАТЭ (без учета технического поражения) — 54 (45−11), «Динамо» (Минск) — 52 (33−13).

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