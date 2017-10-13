Федерация футбола: БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком», на апелляцию 10 дней

Вердикт был вынесен в связи с неправомочностью заявки на матч БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября, результат — 6:0) голкипера борисовчан Сергея Веремко, который на поле не выходил, оставшись в запасе. В конце проигранной гостевой игры с «Минском» (0:1), состоявшейся 6 августа, Веремко пытался применить физическую силу в отношении главного арбитра матча. За это Сергей Веремко был дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин. Срок дисквалификации истек перед игрой со «Слуцком», а конфликт возник в связи с тем, что штраф не был выплачен вовремя и, согласно дисциплинарному кодексу АБФФ, дисквалификация продолжалась до уплаты штрафа.