Слуцкий в течение четырёх недель не сможет рассчитывать на защитника Кингсли

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23-летний футболист пропустил первые четыре тура из-за повреждения, но затем постоянно выходил на поле. В среду защитник был прооперирован из-за проблем с пахом и теперь пропустит минимум четыре недели.

«Стивену была сделана операция в Мюнхене, и ему, возможно, понадобится четыре недели на восстановление. Он вернётся только после международного перерыва в ноябре.

Что касается Кэмбелла, его шансы на участие в матче с «Норвич Сити» расцениваем как 50−50. Он получил небольшое повреждение в игре с «Бирмингемом».

Сложная ситуация с Эвандро, у которого мышечные проблемы. Врачи должны решить, стоит ли ему работать в общей группе или продолжать индивидуальную программу восстановления, — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».