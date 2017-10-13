Слуцкий в течение четырёх недель не сможет рассчитывать на защитника Кингсли
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не сможет рассчитывать на одного из основных защитников Стивена Кингсли.
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не сможет рассчитывать на одного из основных защитников Стивена Кингсли.
23-летний футболист пропустил первые четыре тура
«Стивену была сделана операция в Мюнхене, и ему, возможно, понадобится четыре недели на восстановление. Он вернётся только после международного перерыва в ноябре.
Что касается Кэмбелла, его шансы на участие в матче с «Норвич Сити» расцениваем как 50−50. Он получил небольшое повреждение в игре с «Бирмингемом».
Сложная ситуация с Эвандро, у которого мышечные проблемы. Врачи должны решить, стоит ли ему работать в общей группе или продолжать индивидуальную программу восстановления, — цитирует Слуцкого
Матч «Норвич Сити» — «Халл Сити» состоится 14 октября. Начало — в 17:00 мск.