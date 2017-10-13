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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Силва тренируется с «Лестером», несмотря на запрет ФИФА о трансфере

Полузащитник Адриен Силва, несмотря на запрет ФИФА «Лестер Сити» зарегистрировать игрока, тренируется с английским клубом.

В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом». ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию, которая позже была отклонена.

«Я могу с благодарностью сообщить, что он тренируется вместе с нами. Я регулярно общаюсь с ним во время тренировок, чтобы убедиться, что он полностью сосредоточен на требованиях. В конечном счёте он футболист, и он хочет играть в футбол и тренироваться. Внутри коллектива у нас прекрасная атмосфера, и я хочу, чтобы Адриен побыстрее адаптировался в команде», — цитирует наставника «Лестера» Крейга Шекспира The Independent.

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