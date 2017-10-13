А. Силва тренируется с «Лестером», несмотря на запрет ФИФА о трансфере
Полузащитник Адриен Силва, несмотря на запрет ФИФА «Лестер Сити» зарегистрировать игрока, тренируется с английским клубом.
Полузащитник Адриен Силва, несмотря на запрет ФИФА «Лестер Сити» зарегистрировать игрока, тренируется с английским клубом.
В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом». ФИФА
«Я могу с благодарностью сообщить, что он тренируется вместе с нами. Я регулярно общаюсь с ним во время тренировок, чтобы убедиться, что он полностью сосредоточен на требованиях. В конечном счёте он футболист, и он хочет играть в футбол и тренироваться. Внутри коллектива у нас прекрасная атмосфера, и я хочу, чтобы Адриен побыстрее адаптировался в команде», — цитирует наставника «Лестера» Крейга Шекспира The Independent.