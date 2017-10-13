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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» следующим летом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

Источник: Reuters

Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года и руководство испанской команды никак не может договориться с аргентинцем о его продлении. Ранее появилась информация, что Месси предложили € 89 млн за то, чтобы форвард подписал договор. При этом в неделю Месси будет зарабатывать € 557 тыс.

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The Sun пишет, что сам футболист сомневается в том, что должен остаться. Над своим будущим Лионель Месси задумался после продажи Неймара в «ПСЖ» и назначения на пост главного тренера Эрнесто Вальверде. Политическая ситуация в Каталонии также подтолкнула Месси к тому, чтобы рассмотреть следующий шаг в своей карьере.

Заполучить аргентинца хочет «Манчестер Сити», руководители которого неоднократно встречались с представителями аргентинца. Месси серьёзно рассматривает вариант с переходом в клуб из Манчестера, которому может достаться бесплатно.

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