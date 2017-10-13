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09:24 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после перелома ребра

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после полученного в конце сентября перелома ребра, сообщает агентство Рейтер.

Источник: AFP 2017

Аргентинский футболист получил травму в результате ДТП, когда такси, на котором он возвращался в аэропорт после концерта в Амстердаме, врезалось в столб.

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Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, нападающий выбыл из строя на шесть-восемь недель.

Отмечается, что игрок может быть доступен для игры в субботнем матче чемпионата Англии против «Сток Сити».

Агуэро в нынешнем сезоне в 8 матчах за «Манчестер Сити» забил 7 голов, 6 из них — в чемпионате Англии.

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