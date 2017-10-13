Футболист Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после перелома ребра

Источник: AFP 2017

Аргентинский футболист получил травму в результате ДТП, когда такси, на котором он возвращался в аэропорт после концерта в Амстердаме, врезалось в столб.

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Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, нападающий выбыл из строя на шесть-восемь недель.

Отмечается, что игрок может быть доступен для игры в субботнем матче чемпионата Англии против «Сток Сити».