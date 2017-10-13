История, после которой будет тяжело не заплакать.
Футболист Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после перелома ребра
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Аргентинский футболист получил травму в результате ДТП, когда такси, на котором он возвращался в аэропорт после концерта в Амстердаме, врезалось в столб.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, нападающий выбыл из строя на
Отмечается, что игрок может быть доступен для игры в субботнем матче чемпионата Англии против «Сток Сити».
Агуэро в нынешнем сезоне в 8 матчах за «Манчестер Сити» забил 7 голов, 6 из них — в чемпионате Англии.