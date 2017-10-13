Обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа лидирует на президентских выборах в Либерии
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Выборы президента Либерии состоялись во вторник. В четверг в СМИ появились сообщения, что 51-летний Веа был избран президентом страны, опередив действующего
По предварительным итогам, Веа показывает лучший результат среди всех 20 кандидатов в первом туре. При этом сообщается, что звезда либерийского футбола победил в голосовании в 11 из 15 графств страны.
В том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, необходимых для победы, будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов. Второй тур президентских выборов в Либерии пройдет 7 ноября.