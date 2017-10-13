Обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

Источник: AP 2017

Выборы президента Либерии состоялись во вторник. В четверг в СМИ появились сообщения, что 51-летний Веа был избран президентом страны, опередив действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая. Однако позднее NEC эти сообщения опроверг, объявив, что подсчет голосов продолжается.

По предварительным итогам, Веа показывает лучший результат среди всех 20 кандидатов в первом туре. При этом сообщается, что звезда либерийского футбола победил в голосовании в 11 из 15 графств страны.