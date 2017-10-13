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09:18 (мск), источник: Р-Спорт

Обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Бывший нападающий «Милана», «Пари Сен-Жермен» и сборной Либерии, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист 1995 года в Европе Джордж Веа лидирует в первом туре президентских выборов в Либерии и, по предварительным подсчетам, проходит во второй тур, сообщает Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу Национальной избирательной комиссии Либерии (NEC).

Источник: AP 2017

Выборы президента Либерии состоялись во вторник. В четверг в СМИ появились сообщения, что 51-летний Веа был избран президентом страны, опередив действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая. Однако позднее NEC эти сообщения опроверг, объявив, что подсчет голосов продолжается.

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По предварительным итогам, Веа показывает лучший результат среди всех 20 кандидатов в первом туре. При этом сообщается, что звезда либерийского футбола победил в голосовании в 11 из 15 графств страны.

В том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, необходимых для победы, будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов. Второй тур президентских выборов в Либерии пройдет 7 ноября.

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