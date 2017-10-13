В «Халле» теперь еще один русский. Объясняем, кто он и зачем пришел к Слуцкому

Источник: Советский спорт

Кто такой Яровинский и как он связан со Слуцким?

Олегу Яровинскому 35 лет, он ушел из ЦСКА в конце июня — доработал предыдущий сезон как спортивный директор московского клуба.

Он начал работать в ЦСКА в феврале 2014-го, его пригласили сначала как главного селекционера, а затем переместили на должность спортивного директора.

Яровинский знаком Леониду Слуцкому по работе в «Крыльях Советов» и футбольном клубе «Москва». С уже несуществующего столичного клуба Олег начинал карьеру: в 2003-м, как рассказывал он сам, пришел в международный отдел «Торпедо-Металлурга», после того как прочитал в газете, что Юрий Белоус приглашает туда сотрудников.

В «Москве» Яровинский сблизился со Слуцким, который тогда тренировал дублирующий состав. Олег во многом благодаря Леониду Викторовичу через два года продвинулся в селекционный отдел и стал развивать карьеру в этом направлении. После года работы в «Крыльях» Яровинский в 2010-м ушел из клубного футбола и занялся агентсткой деятельностью, был директором российского офиса крупного европейского агентства «Спорт Инвест», а уже оттуда перешел в ЦСКА.

Слуцкий и Яровинский — близкие друзья, оба не скрывают, что, например, проводят вместе отпуска: в том числе ездят с семьями зимой на горнолыжные курорты.

Что хорошего Яровинский сделал в ЦСКА?

За три года, которые Яровинский работал в ЦСКА на двух должностях, клуб совершил несколько удачных трансферов: например, нашел возможность пригласить свободного агента Бибраса Натхо, взял в аренду у «Ромы» на полгода Сейду Думбия и пробился с помощью его голов в группу Лиги чемпионов, бесплатно подписал Романа Широкова — он не принес максимума пользы, но и трансферных вложений переход не требовал.

Главный, самый яркий трансфер при Яровинском — Роман Еременко, который и стоил значительных для ЦСКА денег (почти 6 миллионов евро), и был ключевым игроком до дисквалификации.

Яровинский же устроил перезагрузку для Витиньо: при нем ЦСКА отдал бразильца в аренду обратно в родной чемпионат и вернул вместо бесполезного форварда человека, который способен забивать.

Кроме того, в период работы Яровинского в ЦСКА приходили Ласина Траоре (аренда на полгода), Алексей Ионов (аренда на год), Карлос Страндберг, Кирилл Панченко, Сергей Ткачев и Аарон Оланаре. Страндберг и Оланаре по-прежнему в клубе, выводы об удачности их приглашения можно будет сделать позже.

Когда работал агентом, организация Олега сотрудничала с чешскими футболистами из чемпионата России: например, Марек Сухи и Мартин Йиранек были клиентами «Спорт Инвеста» Яровинского.

Что Яровинский будет делать в «Халле»?

Второй россиянин стал в «Халле» стратегическим директором. Клуб в официальном заявлении о назначении Яровинского отметил, что новый сотрудник будет работать в тесном контакте со Слуцким и будет заниматься развитием стиля игры первой команды, а также стратегией матчей.

Информация о том, что Яровинский будет работать в «Халле» вместе со Слуцким, появилась еще в начале июля. Тогда сам специалист комментировать ее отказался, однако сообщалось, что он занимался получением рабочей визы в Англию. Клуб косвенно подтвердил, что готов был принять Яровинского на работу и раньше.

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— Приход Яровинского обсуждался с лета, однако его переход задержался из-за вопросов, связанных с получением разрешения на работу — сейчас они решены, — говорится в клубном заявлении. — Он приступает к своим обязанностям незамедлительно.

Ранее сообщалось, что Яровинский занимался получением еще и тренерской лицензии. Подтверждения этой информации нет, однако если это так — возможно, с тем, что это более сложный процесс, связана и необычная формулировка должности россиянина: по сути, он будет членом тренерского штаба, но формально — менеджером в классическом смысле, а не тренером.

Как Слуцкий отреагировал на назначение Яровинского?

Конечно же, исключительно положительно.

— Это очень хорошие новости для нас, — сказал Слуцкий официальному сайту «Халла». — Олег привнесет что-то свое в нашу потрясающую команду сотрудников. У него невероятный опыт, последние 4 сезона он провел в ЦСКА. Надеюсь, мы сможем вместе насладиться здесь успехом.