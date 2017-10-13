Reuters: Лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

Согласно предварительным данным, Веа побеждает в 10 из 15 регионов (графств) Либерии. Позднее избирком должен обнародовать результаты подсчета голосов по всей стране.

Если ни одному из 20 кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, то потребуется второй тур.

В соответствии с конституцией 1986 года президент является руководителем государства, возглавляет правительство, назначает министров (назначения утверждаются верхней палатой парламента), а также является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Он избирается в паре с вице-президентом сроком на шесть лет в ходе всеобщего прямого тайного голосования и может быть переизбран еще один раз.

Нынешние президентские выборы в Либерии — третьи после окончания в стране двух гражданских войн (1989−1996 и 1999−2003).

Веа, который в 1995 году был признан ФИФА лучшим футболистом года в мире и стал первым африканским обладателем «Золотого мяча», ранее дважды баллотировался на пост президента Либерии. В 2005 году он проиграл во втором туре, а в 2011-м ему не удалось стать вице-президентом, когда он баллотировался в паре с претендентом на президентский пост Уинстоном Табменом.