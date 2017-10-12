Агуэро: Если бы я не был пристёгнут во время ДТП, то с вами бы не разговаривал

Аргентинец отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб. В результате игрок сломал ребро.



«Когда я приехал в больницу, сразу спросил доктора, смогу ли я сыграть в ближайшую субботу за “Манчестер Сити”. Он ответил, что нет. Я спросил насчёт матчей за сборную на следующей неделе — он сказал, что не знает. Позже я ещё раз об этом подумал — и слава богу, что я был пристёгнут, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал», — цитирует Агуэро The Times.