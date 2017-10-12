Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвинения

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке. Дело также заведено на генерального директора компании BeIN Media Group (специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Насера Аль-Хелаифи, который является президентом французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

«Вальке покинул офис прокуратуры Швейцарии, где провел весь день, — сказал адвокат француза Стефан Секкалди. — Он был заключен под стражу. Вальке отвергает все обвинения в свой адрес».

Кроме того, в заявлении BeIN Media Group, которое приводит газета L’Equipe, говорится, что компания обвинения в свой адрес отвергает. Однако организация будет «в полной мере сотрудничать с властями и с нетерпением ждать результатов расследования».

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.