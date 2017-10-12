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21:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвинения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) француз Жером Вальке отверг обвинения, выдвинутые против него прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщил адвокат Вальке, чьи слова приводит агентство AFP.

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке. Дело также заведено на генерального директора компании BeIN Media Group (специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Насера Аль-Хелаифи, который является президентом французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

«Вальке покинул офис прокуратуры Швейцарии, где провел весь день, — сказал адвокат француза Стефан Секкалди. — Он был заключен под стражу. Вальке отвергает все обвинения в свой адрес».

Кроме того, в заявлении BeIN Media Group, которое приводит газета L’Equipe, говорится, что компания обвинения в свой адрес отвергает. Однако организация будет «в полной мере сотрудничать с властями и с нетерпением ждать результатов расследования».

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбуждали уголовное дело в отношении Вальке в связи с «различными действиями» криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось. На сегодняшний день швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

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