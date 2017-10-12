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20:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: МЮ и «Реал» готовы предложить за футболиста «Тоттенхэма» Кейна ?170 млн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал» хотят прибрести футболиста английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Источник: Reuters

Контракт 24-летнего форварда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

По информации Daily Mail, «Реал» готов сделать предложение в размере ?170 млн. Также отмечается, что Кейн является главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно 2018 года, главный тренер МЮ Жозе Моуринью лично заинтересован в приобретении футболиста.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах девять матчей и забил 11 голов. Всего за команду он провел 174 матча, забил 110 голов. В активе Кейна 23 игры и 12 голов в составе сборной Англии.

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