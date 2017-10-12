БАТЭ присудили техническое поражение за неправомерную заявку Веремко

Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на члена комитета Юрия Толкачева.



Минское «Динамо» и «Слуцк» обратились в БФФ с просьбой дать правовую оценку ситуации вокруг заявки вратаря БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком» (6:0). 6 августа в конце игры «Минск» — БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). 5 матчей закончились перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол.