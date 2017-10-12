Леонид Слуцкий: Приход Яровинского — очень хорошая новость для «Халла»

Специалист будет работать на новой должности рука об руку с наставником команды над развитием игрового стиля и стратегией на матчи.

— Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов, — цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. — У него невероятный опыт, который он получил за годы работы в ЦСКА. Надеюсь, в «Халле» мы вместе будем наслаждаться успехами.