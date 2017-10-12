История, после которой будет тяжело не заплакать.
Леонид Слуцкий: Приход Яровинского — очень хорошая новость для «Халла»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил удовлетворение в связи с приходом в клуб
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил удовлетворение в связи с приходом в клуб
Специалист будет работать на новой должности рука об руку с наставником команды над развитием игрового стиля и стратегией на матчи.
— Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов, — цитирует клубная