Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халла»
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халл Сити», информирует клубная
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халл Сити», информирует клубная
Отмечается, что специалист будет работать на новой должность рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и матчевой стратегии.