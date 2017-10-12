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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халла»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халл Сити», информирует клубная пресс-служба.

Отмечается, что специалист будет работать на новой должность рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и матчевой стратегии.

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