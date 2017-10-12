Джордж Веа — президент Либерии. Уже вот-вот
Велика вероятность, что Джордж Веа станет первым лицом своего государства.
Велика вероятность, что Джордж Веа станет первым лицом своего государства.
КТО ЭТО?
В двух словах — великий футболист. Веа был одним из лучших игроков Европы в 1990-е. Скоростной форвард с неповторимым дриблингом в сумме забил более сотни мячей за «Монако», «ПСЖ» и «Милан». Самый известный гол Веа датирован 23 ноября 1994 года, когда нападающий «ПСЖ» разбросал защиту «Баварии» и вонзил мяч в ближний верхний угол. В сезоне-1994/95 парижане добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а Веа стал лучшим бомбардиром турнира с семью мячами.
В 1995 году Веа вошел в историю — он стал первым (и пока единственным) африканским футболистом, выигравшим «Золотой мяч». Либрейцу повезло: в том же году журнал France Football устранил ненужные рамки, и претендентами на почетный приз стали все играющие в Европе футболисты (а не только обладатели европейского паспорта). В 1995-м же Веа перешел в «Милан», с которым выиграл два чемпионата Италии. Лига чемпионов ему так и не покорилась, да и на ЧМ африканец не играл — Либерию там вообще никогда не видели. Но Веа все равно остается великим — достаточно сказать, что Пеле включил его в список 125 лучших футболистов в истории.
КАК ВЕА ПОПАЛ В ПОЛИТИКУ?
С 1999 по 2003 год в Либерии шла гражданская война. Веа в это время доигрывал карьеру в Англии, Франции и ОАЭ, но оказывал посильную гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта. Помимо этого, он ездил по другим африканским странам и тоже помогал нуждающимся. В то время футболист уже понимал, что по окончании карьеры будет строить политическую карьеру. «У меня нет опыта, но есть добрые намерения: хочу, чтобы у людей в Либерии были свет, электричество и образование», — говорил Веа.
ОН УЖЕ БАЛЛОТИРОВАЛСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
Да, в 2005 году. Для этого Веа создал партию под названием «Конгресс за демократические перемены» и выдвинул себя в кандидаты на высший пост. Кампания нового политика была масштабной — он ездил даже в самые глухие деревни и сделал все, чтобы даже не умеющие писать жители могли получать информацию. С этой целью Веа создал радио King FM и телеканал Clar TV, названный по имени супруги Джорджа.
Однако выборы Веа проиграл. В первом туре он набрал 23,7 процента голосов, а его соперница Эллен Джонсон Серлиф — 14,9 процента. Во втором туре она опередила знаменитого футболиста — 59,4 процента против 40,6. Веа сразу же назвал выборы сфальсифицированными и сравнил их с несправедливо показанной желтой карточкой, но Африканский союз протест не принял. Сирлиф стала первой
ЧЕМ ВЕА ЗАНИМАЛСЯ ДО ВЫБОРОВ?
Веа ездил в США, где познавал азы государственного управления, политологии и менеджмента. В 2014 году он одержал маленькую победу — в борьбе за кресло сенатора от графства Монтсеррадо. Соперником
И ЧТО, ОН ПРАВДА СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ?
Пока еще нет. Сарафанное радио исковеркало подлинную информацию, и многие европейские СМИ поспешили назвать Веа победителем выборов. На неверные новости купился даже Арсен Венгер,
Легенда «Милана» Паоло Мальдини тоже опередил события.
КОГДА СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ?
Выборы прошли во вторник, голоса подсчитаны, но итоги до сих пор не объявлены. Дело в том, что «Партия свободы» подала протест, потребовала прекратить подведение итогов выборов и отложить объявление результатов. Представители партии пожаловались на многочисленные нарушения правил в ходе голосования и считают, что нужно провести его заново.
Желание партии можно объяснить и другим: согласно предварительным результатам, кандидат от «Партии свободы» Чарльз Брамскин набрал всего 8,91 процента голосов. По данным тех же результатов, за Веа проголосовали 35,21 процента избирателей, а за кандидата от «Партии единства» Джозефа Боакаи — 38,58 процента.
И ЧТО ТЕПЕРЬ? ВЕА — НЕ ПРЕЗИДЕНТ?
Ничего нельзя сказать определенно. Подведение итогов выборов застопорилось, но в четверг вечером власти обещают объявить их или новую дату голосования. Если выборы признают легитимными, а итоги голосования будут схожими с вышеприведенными данными, то Либерию ждет второй тур — для победы любой кандидат должен набрать 50 процентов. А уже потом Веа можно будет поздравлять — если, конечно, он выиграет.