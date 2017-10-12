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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джордж Веа — президент Либерии. Уже вот-вот

Велика вероятность, что Джордж Веа станет первым лицом своего государства.

Источник: Спорт-Экспресс

КТО ЭТО?

В двух словах — великий футболист. Веа был одним из лучших игроков Европы в 1990-е. Скоростной форвард с неповторимым дриблингом в сумме забил более сотни мячей за «Монако», «ПСЖ» и «Милан». Самый известный гол Веа датирован 23 ноября 1994 года, когда нападающий «ПСЖ» разбросал защиту «Баварии» и вонзил мяч в ближний верхний угол. В сезоне-1994/95 парижане добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а Веа стал лучшим бомбардиром турнира с семью мячами.

В 1995 году Веа вошел в историю — он стал первым (и пока единственным) африканским футболистом, выигравшим «Золотой мяч». Либрейцу повезло: в том же году журнал France Football устранил ненужные рамки, и претендентами на почетный приз стали все играющие в Европе футболисты (а не только обладатели европейского паспорта). В 1995-м же Веа перешел в «Милан», с которым выиграл два чемпионата Италии. Лига чемпионов ему так и не покорилась, да и на ЧМ африканец не играл — Либерию там вообще никогда не видели. Но Веа все равно остается великим — достаточно сказать, что Пеле включил его в список 125 лучших футболистов в истории.

КАК ВЕА ПОПАЛ В ПОЛИТИКУ?

С 1999 по 2003 год в Либерии шла гражданская война. Веа в это время доигрывал карьеру в Англии, Франции и ОАЭ, но оказывал посильную гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта. Помимо этого, он ездил по другим африканским странам и тоже помогал нуждающимся. В то время футболист уже понимал, что по окончании карьеры будет строить политическую карьеру. «У меня нет опыта, но есть добрые намерения: хочу, чтобы у людей в Либерии были свет, электричество и образование», — говорил Веа.

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ОН УЖЕ БАЛЛОТИРОВАЛСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

Да, в 2005 году. Для этого Веа создал партию под названием «Конгресс за демократические перемены» и выдвинул себя в кандидаты на высший пост. Кампания нового политика была масштабной — он ездил даже в самые глухие деревни и сделал все, чтобы даже не умеющие писать жители могли получать информацию. С этой целью Веа создал радио King FM и телеканал Clar TV, названный по имени супруги Джорджа.

Однако выборы Веа проиграл. В первом туре он набрал 23,7 процента голосов, а его соперница Эллен Джонсон Серлиф — 14,9 процента. Во втором туре она опередила знаменитого футболиста — 59,4 процента против 40,6. Веа сразу же назвал выборы сфальсифицированными и сравнил их с несправедливо показанной желтой карточкой, но Африканский союз протест не принял. Сирлиф стала первой женщиной-президентом Либерии, а в 2011-м была переизбрана на второй срок. Веа в гонке не участвовал — на этот раз партия избрала дипломата Уинстона Табмена, который тоже проиграл.

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ЧЕМ ВЕА ЗАНИМАЛСЯ ДО ВЫБОРОВ?

Веа ездил в США, где познавал азы государственного управления, политологии и менеджмента. В 2014 году он одержал маленькую победу — в борьбе за кресло сенатора от графства Монтсеррадо. Соперником экс-форварда «Милана» был сын президента Роберт Серлиф, но тут Веа одержал разгромную победу — 78 процентов избирателей отдали голоса Джорджу. А затем кумир детства миллионов африканцев запустил развернутую предвыборную кампанию под лозунгом «Изменения ради надежды».

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И ЧТО, ОН ПРАВДА СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ?

Пока еще нет. Сарафанное радио исковеркало подлинную информацию, и многие европейские СМИ поспешили назвать Веа победителем выборов. На неверные новости купился даже Арсен Венгер, когда-то открывший футболиста для Европы. «Хочу поздравить Джорджа. Не каждый день твой бывший подопечный становится президентом страны», — сказал тренер «Арсенала» на пресс-конференции перед матчем премьер-лиги с «Уотфордом».

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Легенда «Милана» Паоло Мальдини тоже опередил события.

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КОГДА СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ?

Выборы прошли во вторник, голоса подсчитаны, но итоги до сих пор не объявлены. Дело в том, что «Партия свободы» подала протест, потребовала прекратить подведение итогов выборов и отложить объявление результатов. Представители партии пожаловались на многочисленные нарушения правил в ходе голосования и считают, что нужно провести его заново.

Желание партии можно объяснить и другим: согласно предварительным результатам, кандидат от «Партии свободы» Чарльз Брамскин набрал всего 8,91 процента голосов. По данным тех же результатов, за Веа проголосовали 35,21 процента избирателей, а за кандидата от «Партии единства» Джозефа Боакаи — 38,58 процента.

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И ЧТО ТЕПЕРЬ? ВЕА — НЕ ПРЕЗИДЕНТ?

Ничего нельзя сказать определенно. Подведение итогов выборов застопорилось, но в четверг вечером власти обещают объявить их или новую дату голосования. Если выборы признают легитимными, а итоги голосования будут схожими с вышеприведенными данными, то Либерию ждет второй тур — для победы любой кандидат должен набрать 50 процентов. А уже потом Веа можно будет поздравлять — если, конечно, он выиграет.

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