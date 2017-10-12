Президент швейцарского «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на журналиста

Во время матча чемпионата Швейцарии между «Лугано» и «Сьоном» (1:2), прошедшего 21 сентября, Костантин напал на 60-летнего телевизионного эксперта Рольфа Фрингера. Причиной нападения послужила неоднократная публичная критика главы «Сьона».

«Фрингер раскритиковал меня, — заявил Константин. — Я уладил дело. Президент клуба не должен себя так вести, но когда на вас нападают, вы должны дать ответ».