Голуби наносят вред стадиону «Вильярреала»

Отмечается, что птицы наносят урон газону, клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различные заболевания.

Для борьбы с голубями, руководство клуба запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые пушки в местах их гнездования.