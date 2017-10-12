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17:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голуби наносят вред стадиону «Вильярреала»

Руководство «Вильярреала» испытывает проблемы с нашествием голубей на домашний стадион клуба «Эстадио де ла Серамика».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что птицы наносят урон газону, клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различные заболевания.

Для борьбы с голубями, руководство клуба запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые пушки в местах их гнездования.

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