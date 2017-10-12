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Голуби наносят вред стадиону «Вильярреала»
Руководство «Вильярреала» испытывает проблемы с нашествием голубей на домашний стадион клуба «Эстадио де ла Серамика».
Руководство «Вильярреала» испытывает проблемы с нашествием голубей на домашний стадион клуба «Эстадио де ла Серамика».
Отмечается, что птицы наносят урон газону, клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различные заболевания.
Для борьбы с голубями, руководство клуба запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые пушки в местах их гнездования.