СМИ: «Барселона» готова предложить 80 млн фунтов Месси за продление контракта

Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года.
Ради сохранения Месси менеджмент «Барселоны» хочет продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу», что позволит клубу получить новые инвестиции, которые и пойдут на подписной бонус для Месси. Если футболист подпишет новое соглашение с «Барселоной», то он будет зарабатывать 500 тыс. фунтов в неделю.
Работа по реконструкции «Камп Ноу» начнется в 2019 году, но права на новое название стадиона в «Барселоне» готовы продать в 2018 году. В клубе рассчитывают, что такая сделка позволит заработать в течение 25 лет 179 млн фунтов на нейминге.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.