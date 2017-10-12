СМИ: «Барселона» готова предложить 80 млн фунтов Месси за продление контракта

Источник: Reuters

Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года.

Ради сохранения Месси менеджмент «Барселоны» хочет продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу», что позволит клубу получить новые инвестиции, которые и пойдут на подписной бонус для Месси. Если футболист подпишет новое соглашение с «Барселоной», то он будет зарабатывать 500 тыс. фунтов в неделю.

Работа по реконструкции «Камп Ноу» начнется в 2019 году, но права на новое название стадиона в «Барселоне» готовы продать в 2018 году. В клубе рассчитывают, что такая сделка позволит заработать в течение 25 лет 179 млн фунтов на нейминге.