Как «Тараз» после снятия очков может спастись от вылета из КПЛ

В отличие от некоторых конкурентов в борьбе за выживание южане имеют одну игру в запасе, то есть до конца чемпионата проведут четыре игры, тогда как «Актобе», «Атырау», «Акжайык» сыграют по три матча.

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В то же время две из них таразцы проведут дома, где они просто обязаны сыграть на победный результат. Тем более встретятся с равными по силам соперниками — «Шахтером» и «Кайсаром» в 31-м и 33-м турах соответственно. Интересно, что тем же карагандинцам подопечные Ваита Талгаева не проигрывали в текущем чемпионате, в первом туре на своем поле сыграли с ними вничью 0:0, а в 22-м и вовсе выиграли на поле «горняков» (1:0). Кызылординцев же обыгрывали в родных стенах в 12-м туре (2:1).

При этом в следующем, 30-м туре «Тараз» в гостях встретится с «Окжетпесом», потерявшим, похоже, надежду на выживание. Кокшетаусцы в пассиве имеют шесть поражений подряд, а в таблице расположились на последнем, 12-м месте, отстав от десятой строчки, дающей право сыграть в переходном матче, на восемь баллов. При всем уважении к синегорцам таразцы должны побеждать в ближайшей встрече.

Есть у «Тараза» и гостевой поединок 32-го тура с «Атырау». Кстати, южане переигрывали «нефтяников» на выезде в этом сезоне в рамках 19-го тура (3:1), а вот ранее в девятом туре на своем поле проиграли атыраусцам (1:2).

Как видно, все в руках команды Ваита Талгаева, которой на финишной прямой, что немаловажно, не будут противостоять лидеры премьер-лиги. Ей в первую очередь необходимо избежать максимальной потери очков в своих матчах, а уж конкуренты, наверняка, оступятся. В частности это касается «Акжайык», которому в оставшихся турах предстоит сыграть на выезде с «Кайратом» и «Астаной».

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