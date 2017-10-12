Как «Тараз» после снятия очков может спастись от вылета из КПЛ
Несмотря на снятие шести очков
Несмотря на снятие шести очков
В отличие от некоторых конкурентов в борьбе за выживание южане имеют одну игру в запасе, то есть до конца чемпионата проведут четыре игры, тогда как «Актобе», «Атырау», «Акжайык» сыграют по три матча.
В то же время две из них таразцы проведут дома, где они просто обязаны сыграть на победный результат. Тем более встретятся с равными по силам соперниками — «Шахтером» и «Кайсаром» в 31-м и 33-м турах соответственно. Интересно, что тем же карагандинцам подопечные Ваита Талгаева не проигрывали в текущем чемпионате, в первом туре на своем поле сыграли с ними вничью 0:0, а в 22-м и вовсе выиграли на поле «горняков» (1:0). Кызылординцев же обыгрывали в родных стенах в 12-м туре (2:1).
При этом в следующем, 30-м туре «Тараз» в гостях встретится с «Окжетпесом», потерявшим, похоже, надежду на выживание. Кокшетаусцы в пассиве имеют шесть поражений подряд, а в таблице расположились на последнем, 12-м месте, отстав от десятой строчки, дающей право сыграть в переходном матче, на восемь баллов. При всем уважении к синегорцам таразцы должны побеждать в ближайшей встрече.
Есть у «Тараза» и гостевой поединок 32-го тура с «Атырау». Кстати, южане переигрывали «нефтяников» на выезде в этом сезоне в рамках 19-го тура (3:1), а вот ранее в девятом туре на своем поле проиграли атыраусцам (1:2).
Как видно, все в руках команды Ваита Талгаева, которой на финишной прямой, что немаловажно, не будут противостоять лидеры
Напомним, что «Тараз» лишился шести очков за неисполнение решения по выплате задолженности игроку Обиоре Одите. На данный момент команда Ваита Талгаева занимает 11-ю строчку и в своем активе имеет 26 очков, что на три балла меньше, чем у «Актобе» и «Акжайыка», идущих на девятом и десятом местах в турнирной таблице. 15 октября пройдут оставшиеся три матча 30-го тура