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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги выборов президента Либерии не подведены, Веа может понадобиться 2-й тур

Предварительные результаты президентских выборов в Либерии ожидаются в четверг, 12 октября.

Источник: AP 2017

Об этом заявила 11 октября избирательная комиссия. Ранее в СМИ сообщалось, что бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа уже избран президентом Либерии, однако окончательных результатов на данный момент нет.

Как сообщает Palm Beach Post, есть вероятность, при которой Веа не наберёт 50% плюс один голос, и тогда понадобится провести второй тур голосования.

Впервые экс-футболист принял участие в выборах президента своей страны в 2005 году и набрал свыше 40% голосов избирателей во втором туре голосования, однако в результате проиграл Элен Джонсон-Серлиф. Теперь Веа сменит её на посту главы государства.

Веа является победителем в номинации «Лучший футболист мира» (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе — звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).

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