Итоги выборов президента Либерии не подведены, Веа может понадобиться 2-й тур

Об этом заявила 11 октября избирательная комиссия. Ранее в СМИ сообщалось, что бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа уже избран президентом Либерии, однако окончательных результатов на данный момент нет.

Как сообщает Palm Beach Post, есть вероятность, при которой Веа не наберёт 50% плюс один голос, и тогда понадобится провести второй тур голосования.