Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Придется греться российским газом: Европу оставили без СПГ - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Штраф на 30 млн: рядовой россиянин случайно пострадал от санкций
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Зарубежный
13.10
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
13.10
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
13.10
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
13.10
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
13.10
Эспаньол
Леванте
Все события
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Симулятор Черчесова. Дзагоев и пять «виртуальных» игроков России
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: В физическом плане игроки «Халла» находятся на другом, лучшем уровне

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура Чемпионшипа с «Норвич Сити» отметил, что его команда в физическом плане стала выглядеть лучше, но нуждается в серии побед, чтобы сократить отставание от лидеров.

Источник: Reuters

«Очень важно, чтобы наши результаты стали последовательными. Мы должны выиграть несколько матчей подряд. Пока мы выиграли один, а в этой лиге это ничего не значит. На данный момент между нами и командами в верхней части таблицы есть разрыв. Мы должны двигаться быстро, чтобы сократить его. Но нужно побеждать.

Я думаю, что в физическом плане мы находимся на другом, лучшем уровне, чем после первого международного перерыва. Но мы также должны показать характер и мотивацию, проявить лучшие качества.

Мы хорошо поработали во время перерыва. Некоторые футболисты сыграли за молодёжную команду. Это очень хорошо для них. Молодые игроки никогда не устают. У них была возможность получить больше игровой практики, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Норвич Сити» — «Халл Сити» состоится 14 октября. Начало — 17:00 мск.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
«Барселона» готова предложить 80 млн фунтов Месси в виде бонуса
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Симулятор Черчесова. Дзагоев и пять «виртуальных» игроков России
Болельщики направили более 3 млн заявок на билеты на ЧМ-2018
Защитник не принял предложение «Спартака» о продлении контракта
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости

США выходят из ЮНЕСКО

Вашингтон объяснил это решение задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь