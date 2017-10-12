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15:29 (мск), источник: Onedivision.ru

Очередной человеческий подвиг Криштиану Роналду

В течение последних нескольких лет Криштиану Роналду является частью движения «BeThe1Donor», которое создала медицинская компания Abbott, с целью увеличения пожертвования крови и плазмы во всем мире.

Источник: Reuters

Криштиану Роналду сам стал донором плазмы и на своей официальной странице в «Инстаграме» призвал подписчиков последовать его примеру.

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«Мотивация! Я знаю, насколько этот пакет с плазмой может помочь людям, которые в ней нуждаются. Поделитесь ею с теми, кто в ней нуждается, и вдохновляйте других на пожертвование», — говорится в сообщении.

Плазма представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость, которая получается при выходе из крови, лишённой эритроцитов и лейкоцитов, и составляет 55% от общего объёма крови. Переливание плазмы помогает остановить кровоизлияния, восстановить объём крови и экстрагировать белки, также из неё делают лекарства, которые позволяют лечить многочисленные патологии.

Роналду присоединился к движению, чтобы помочь сыну своего бывшего одноклубника и всем нуждающимся. AS пишет, что 32-летний футболист два раза в год сдаёт кровь и призывает людей хотя бы один раз в год делать то же самое.

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