«Астана» может оформить чемпионство в КПЛ до матча с «Кайратом»

На данный момент «Астана» с 70-ю очками лидирует в чемпионате, опережая на один балл «Кайрат». При этом алматинцы провели на две игры больше.

«Астане» для того, чтобы «Кайрат» не смог претендовать на чемпионство нужно набрать девять очков. Это при условии, что алматинцы сами смогут выиграть свои игры и одну из них с «Астаной».

Сделать это «Астана» может еще до встречи 32-го тура КПЛ все с тем же «Кайратом», которая состоится в столице Казахстана 28 октября. Так, 15 октября в рамках 30-го тура «Астана» дома примет «Иртыш», 22 октября (31-й тур) сыграет в гостях с «Ордабасы», а 25 октября (24-й тур) встретится дома с «Окжетпесом».

В заключительном, 33-м туре «Астане» предстоит сыграть дома против «Акжайыка». Этот матч пройдет 5 ноября. «Кайрат» же 21 октября (31-й тур) примет «Акжайык», а 5 ноября (33-й тур) также дома сыграет против «Актобе».