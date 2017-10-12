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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может оформить чемпионство в КПЛ до матча с «Кайратом»

«Астана» может оформить чемпионство в чемпионате Казахстана по футболу до матча с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент «Астана» с 70-ю очками лидирует в чемпионате, опережая на один балл «Кайрат». При этом алматинцы провели на две игры больше.

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«Астане» для того, чтобы «Кайрат» не смог претендовать на чемпионство нужно набрать девять очков. Это при условии, что алматинцы сами смогут выиграть свои игры и одну из них с «Астаной».

Сделать это «Астана» может еще до встречи 32-го тура КПЛ все с тем же «Кайратом», которая состоится в столице Казахстана 28 октября. Так, 15 октября в рамках 30-го тура «Астана» дома примет «Иртыш», 22 октября (31-й тур) сыграет в гостях с «Ордабасы», а 25 октября (24-й тур) встретится дома с «Окжетпесом».

В заключительном, 33-м туре «Астане» предстоит сыграть дома против «Акжайыка». Этот матч пройдет 5 ноября. «Кайрат» же 21 октября (31-й тур) примет «Акжайык», а 5 ноября (33-й тур) также дома сыграет против «Актобе».

Напомним, что «Астана», выступающая на данный момент в групповом этапе Лиги Европы, может стать чемпионом Казахстана в четвертый раз подряд.

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