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14:44 (мск), источник: Прессбол

«Дело о договорных матчах». От 9,2 тысячи штрафа до 3 лет ограничения свободы

В Доме правосудия был оглашен приговор 15 фигурантам дела о договорных матчах, имевших место в белорусском футболе в 2015—2016 гг..

Последнее заседание уместилось в двадцать минут, в течение которых судья зачитывал приговор. Он, как позже, отметил прокурор Анатолий Кобяк, отличался от того, что запрашивало государственное обвинение, по двум позициям. Первый — это Виталий Желудок, вместо условного срока отделавшийся лишь штрафом. Правда, внушительным — 27,6 тысяч белорусских рублей. Впрочем, это можно было предполагать, ведь в текст обвинения закралась ошибка, поскольку его вина была схожей с ответственностью Палазника, Гуделя и Саковича.

Второй — гражданин Украины Ярослав Лемик. Обвинитель настаивал на двухлетнем сроке лишения свободы, однако в итоге его обязали выплатить 92 тысяч. Поскольку и Лемик, и его защитник соглашались на любой штраф в «обмен» на реальный тюремный срок, вердикт можно зачесть в пользу обвиняемого.

Источник: Прессбол

— Пока рано говорить о том, будем ли мы обжаловать приговор. Есть десять дней на ознакомление с его полным текстом, после чего и будет принято решение, — пояснил Кобяк..

— Сложно ли было вести дело, учитывая, что инкриминируемая статья была беспрецедентной?

— Нет. Были проведены необходимые следственные мероприятия, на стадии предварительного следствия коллеги профессионально обобщили все материалы, оставалось лишь изложить их в суде. Хотя по ч. 1 и 2 ст. 253-й действительно у нас дела не доходили до суда. Равно как и в России, чью правоприменительную практику я постарался изучить.

— Являетесь ли вы сами футбольным болельщиком?

— Нет.

— Может ли этот процесс как-то повлиять на правки в законодательстве, дабы в том числе пресекать подобного рода махинации?

— Не думаю. Один случай — недостаточно, чтобы говорить об изменениях в уголовном кодексе.

— К суду не были привлечены остальные организаторы «договорняков» — украинцы, а также россияне Тортунов и Пузанов…

— Материалы по ним выделены в отдельное делопроизводство и переданы в прокуратуру России. Посмотрим, доведут ли они дело до суда.

Источник: Прессбол

Осужденные, за исключением Александра Лебедева, диктофонов и камер посторонились. Экс-нападающий «Ислочи» отвечал за всех.

— Приговор, считаю, слишком суровый. Никто из ребят, естественно, не надеялся на оправдание — рассчитывали на снисхождение и, соответственно, минимально возможные штрафы по данной статье. А суммы в итоге оказались достаточно внушительные. Особенно учитывая, что у некоторых беременные жены, больные родители.

— Сейчас жалеете об участии в договорном матче? Что можете посоветовать другим?

— Разумеется. Они не стоят таких сумм. Вообще никаких сумм не стоят. Не тысячу, а много больше раз пожалел, что взял эти деньги. Но еще поймите: договорного матча не было.

— Поясните, пожалуйста, как не было?

— Все ребята играли честно. Даже офицер честности, который давал показания в зале суда, ничего не заметил. Да, мы взяли деньги, однако боролись на поле. Ведь судят нас не потому, что мы как-то не так играли, а потому, что взяли деньги. Такие деньги, которые сейчас сложно заработать. Думаю, предложи их, согласились бы 90 процентов людей…

— Отдаете отчет, что «Ислочь» из-за этой истории многое потеряла?

— Да. Безусловно, хотелось бы как-то помочь клубу и его главному тренеру Виталию Леонидовичу Жуковскому. Но как это сделать? Таких денег, чтобы обеспечить клуб, у меня нет. Разве только молитвами остается помогать. Хочу, чтобы клуб продолжал существовать — а я так понимаю, сейчас стоит вопрос в принципе о его выживании — и вернулся в высшую лигу вновь после вылета в этом сезоне.

Источник: Прессбол

Итак, процесс завершен. Время делать выводы и обобщать впечатления, которых хватает.

К уголовной ответственности были привлечены свыше десятка участников договорных матчей, пара-тройка организаторов, но лишь один заказчик — Лемик. Да и то его роль, скорее, можно назвать посреднической, пусть и доля с запланированного выигрыша украинцу полагалась. Затевали же нечистоту в поединках «Луч» — «Гомельжелдортранс» и «Ошмяны» — «Луч» некие Павел и Дмитрий из Киева, чьи фамилии соотечественник-обвиняемый не пожелал озвучить. Или же действительно не знал.

Зато фамилии иных организаторов назывались. Это другие украинцы Азаров, Кривошеев и Шмаков, «работавшие» также со встречами «Барановичи» — «Ошмяны» и БАТЭ — «Гранит». И это россияне Тортунов и Пузанов, причастные к незаконному стимулированию «Ислочи» в игре с брестским «Динамо». До них наша пенитенциарная система не дотянулась. Показаний они не давали, ну, а в суде тем более не появлялись. А значит, совсем не факт, что все со злонамеренностью завязали. Быть может, просто имеют новые «рынки»…

Источник: Прессбол

Есть ощущение, что все-таки со старым, белорусским, покончено. По нескольким причинам. Во-первых, подобные разбирательства на постсоветском пространстве, завершавшиеся наказаниями, в последнее время с трудом упомнишь. Ушлым воротилам попросту незачем вновь лезть туда, где риск быть выведенным на чистую воду на порядок больший. В этом смысле показательная, а главное — публично растиражированная, нынешняя история может сработать на упреждение рецидива.

И во-вторых. Поговаривают, осужденный Замара и есть самый активный организатор «договорняков» в стране. Вернее, был. К нему и только в первую очередь обращались партнеры из ближнего зарубежья, именно он во многом и инициировал большинство преступных схем. Теперь, стало быть, «картель» как будто обезглавлен. Если еще вспомнить, что на скамье подсудимых находился Юрий Сыроквашко, — то наверняка.

Источник: Прессбол

В то же время нет никакой уверенности, что мы услышали все. Что были оглашены имена каждого, кто хоть в какой-то степени был вовлечен в неспортивный футбол. Что в деле фигурировали абсолютно все эпизоды, которые случились при вмешательстве тех, кого, собственно, привлекли к ответственности по ч. 1 и 2 ст. 253 уголовного кодекса. Достаточно вспомнить фразу хрестоматийную фразу Замары во время допроса: «Потом бомбануло. Не помню…» Тем самым он хотел намекнуть, как трудно удержать в памяти детали отдельного матча, когда «договорная» игра стала поточной.

А еще можно припомнить матч из того же первого дивизиона «Днепр» — «Ошмяны». Увлекательный по счету — 5:4, отчасти странный по содержанию. Недвусмысленные реплики Замары по адресу Желудка намекали, якобы и эта встреча носила неспортивный характер.

Наиболее уязвимыми для предложений являются бедные команды. На момент участия в договорной игре «Ислочь» достаточно неплохо шла по дистанции, находилась в головной части турнирной таблицы. Тем не менее вопрос «Зачем сдавать матч?» не риторический. Уже тогда в клубе имелись задолженности по зарплатам, то есть мина замедленного действия.

Источник: Прессбол

Вячеслав ЗАМАРА. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация четырех договорных матчей: «Ислочь» — «Динамо» Бр, «Барановичи» — «Ошмяны, «Луч» — «Гомельжелдортранс», «Ошмяны» — «Луч». 3 года ограничения свободы без лишения права занимать определенные должности.

Юрий СЫРОКВАШКО. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация четырех договорных матчей: «Барановичи» — «Ошмяны», «Луч» — «Гомельжелдортранс», «Ошмяны» — «Луч», БАТЭ — «Гранит». 3 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с профессиональным спортом на 5 лет.

Ярослав ЛЕМИК. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Заказ двух договорных матчей: «Луч» — «Гомельжелдортранс» и «Ошмяны» — «Луч». 92 тысячи белорусских рублей.

Сергей ШУМАНОВ. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Луч» — «Гомельжелдортранс». Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.

Виталий ЖЕЛУДОК. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 27,6 тысяч белорусских рублей.

Владимир МАКОВСКИЙ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация договорного матча «Ислочь» — «Динамо» Бр. 2 года без направления в исправительное учреждение, с лишением права занимать должности в спорте на 5 лет.

Александр ЛЕБЕДЕВ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.

Источник: Прессбол

Андрей ПОРЫВАЕВ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.

Александр ТИШКЕВИЧ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация и участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.

Юрий РЫЖКО. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 11,5 тысяч белорусских рублей.

Илья ГАВРИЛОВ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче БАТЭ — «Гранит». Штраф в размере 11,5 тысяч белорусских рублей.
Игорь ЖУРАВЛЕВ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Луч» — «Гомельжелдортранс». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.

Егор ГУДЕЛЬ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.

Вячеслав ПАЛАЗНИК. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.

Алексей САКОВИЧ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.

Источник: Прессбол
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