«Дело о договорных матчах». От 9,2 тысячи штрафа до 3 лет ограничения свободы
В Доме правосудия был оглашен приговор 15 фигурантам дела о договорных матчах, имевших место в белорусском футболе в 2015—2016 гг..
В Доме правосудия был оглашен приговор 15 фигурантам дела о договорных матчах, имевших место в белорусском футболе в 2015—2016 гг..
Последнее заседание уместилось в двадцать минут, в течение которых судья зачитывал приговор. Он, как позже, отметил прокурор Анатолий Кобяк, отличался от того, что запрашивало государственное обвинение, по двум позициям. Первый — это Виталий Желудок, вместо условного срока отделавшийся лишь штрафом. Правда, внушительным — 27,6 тысяч белорусских рублей. Впрочем, это можно было предполагать, ведь в текст обвинения закралась ошибка, поскольку его вина была схожей с ответственностью Палазника, Гуделя и Саковича.
Второй — гражданин Украины Ярослав Лемик. Обвинитель настаивал на двухлетнем сроке лишения свободы, однако в итоге его обязали выплатить 92 тысяч. Поскольку и Лемик, и его защитник соглашались на любой штраф в «обмен» на реальный тюремный срок, вердикт можно зачесть в пользу обвиняемого.
— Пока рано говорить о том, будем ли мы обжаловать приговор. Есть десять дней на ознакомление с его полным текстом, после чего и будет принято решение, — пояснил Кобяк..
— Сложно ли было вести дело, учитывая, что инкриминируемая статья была беспрецедентной?
— Нет. Были проведены необходимые следственные мероприятия, на стадии предварительного следствия коллеги профессионально обобщили все материалы, оставалось лишь изложить их в суде. Хотя по ч. 1 и 2 ст. 253-й действительно у нас дела не доходили до суда. Равно как и в России, чью правоприменительную практику я постарался изучить.
— Являетесь ли вы сами футбольным болельщиком?
— Нет.
— Может ли этот процесс
— Не думаю. Один случай — недостаточно, чтобы говорить об изменениях в уголовном кодексе.
— К суду не были привлечены остальные организаторы «договорняков» — украинцы, а также россияне Тортунов и Пузанов…
— Материалы по ним выделены в отдельное делопроизводство и переданы в прокуратуру России. Посмотрим, доведут ли они дело до суда.
Осужденные, за исключением Александра Лебедева, диктофонов и камер посторонились.
— Приговор, считаю, слишком суровый. Никто из ребят, естественно, не надеялся на оправдание — рассчитывали на снисхождение и, соответственно, минимально возможные штрафы по данной статье. А суммы в итоге оказались достаточно внушительные. Особенно учитывая, что у некоторых беременные жены, больные родители.
— Сейчас жалеете об участии в договорном матче? Что можете посоветовать другим?
— Разумеется. Они не стоят таких сумм. Вообще никаких сумм не стоят. Не тысячу, а много больше раз пожалел, что взял эти деньги. Но еще поймите: договорного матча не было.
— Поясните, пожалуйста, как не было?
— Все ребята играли честно. Даже офицер честности, который давал показания в зале суда, ничего не заметил. Да, мы взяли деньги, однако боролись на поле. Ведь судят нас не потому, что мы
— Отдаете отчет, что «Ислочь»
— Да. Безусловно, хотелось бы
Итак, процесс завершен. Время делать выводы и обобщать впечатления, которых хватает.
К уголовной ответственности были привлечены свыше десятка участников договорных матчей,
Зато фамилии иных организаторов назывались. Это другие украинцы Азаров, Кривошеев и Шмаков, «работавшие» также со встречами «Барановичи» — «Ошмяны» и БАТЭ — «Гранит». И это россияне Тортунов и Пузанов, причастные к незаконному стимулированию «Ислочи» в игре с брестским «Динамо». До них наша пенитенциарная система не дотянулась. Показаний они не давали, ну, а в суде тем более не появлялись. А значит, совсем не факт, что все со злонамеренностью завязали. Быть может, просто имеют новые «рынки»…
Есть ощущение, что
И
В то же время нет никакой уверенности, что мы услышали все. Что были оглашены имена каждого, кто хоть в
А еще можно припомнить матч из того же первого дивизиона «Днепр» — «Ошмяны». Увлекательный по счету — 5:4, отчасти странный по содержанию. Недвусмысленные реплики Замары по адресу Желудка намекали, якобы и эта встреча носила неспортивный характер.
Наиболее уязвимыми для предложений являются бедные команды. На момент участия в договорной игре «Ислочь» достаточно неплохо шла по дистанции, находилась в головной части турнирной таблицы. Тем не менее вопрос «Зачем сдавать матч?» не риторический. Уже тогда в клубе имелись задолженности по зарплатам, то есть мина замедленного действия.
Вячеслав ЗАМАРА. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация четырех договорных матчей: «Ислочь» — «Динамо» Бр, «Барановичи» — «Ошмяны, «Луч» — «Гомельжелдортранс», «Ошмяны» — «Луч». 3 года ограничения свободы без лишения права занимать определенные должности.
Юрий СЫРОКВАШКО. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация четырех договорных матчей: «Барановичи» — «Ошмяны», «Луч» — «Гомельжелдортранс», «Ошмяны» — «Луч», БАТЭ — «Гранит». 3 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с профессиональным спортом на 5 лет.
Ярослав ЛЕМИК. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Заказ двух договорных матчей: «Луч» — «Гомельжелдортранс» и «Ошмяны» — «Луч». 92 тысячи белорусских рублей.
Сергей ШУМАНОВ. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Луч» — «Гомельжелдортранс». Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.
Виталий ЖЕЛУДОК. Ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 27,6 тысяч белорусских рублей.
Владимир МАКОВСКИЙ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация договорного матча «Ислочь» — «Динамо» Бр. 2 года без направления в исправительное учреждение, с лишением права занимать должности в спорте на 5 лет.
Александр ЛЕБЕДЕВ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.
Андрей ПОРЫВАЕВ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.
Александр ТИШКЕВИЧ. Ч 1 и 2 ст. 253 УК РБ. Организация и участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 18,4 тысяч белорусских рублей.
Юрий РЫЖКО. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Ислочь» — «Динамо» Бр. Штраф в размере 11,5 тысяч белорусских рублей.
Илья ГАВРИЛОВ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче БАТЭ — «Гранит». Штраф в размере 11,5 тысяч белорусских рублей.
Игорь ЖУРАВЛЕВ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в договорном матче «Луч» — «Гомельжелдортранс». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.
Егор ГУДЕЛЬ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.
Вячеслав ПАЛАЗНИК. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.
Алексей САКОВИЧ. Ч 1 ст. 253 УК РБ. Участие в двух договорных матчах: «Барановичи» — «Ошмяны» и «Ошмяны» — «Луч». Штраф в размере 9,2 тысяч белорусских рублей.