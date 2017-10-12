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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Елдос Ахметов и российский полузащитник «Тараза» стали самыми грубыми футболистами КПЛ

Как известно, контрольно-дисциплинарный комитет ФФК дисквалифицировал защитника «Кайрата» Елдоса Ахметова на семь матчей за нецензурные выражения в адрес официального лица в матче 29-го тура с «Иртышом» в Павлодаре. В результате футболист не поможет своему клубу в оставшихся трех играх до завершения национального чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.

Интересно, что в играх премьер-лиги футболисты «Кайрата» в четырех случаях удалялись, среди них поле дважды покидал Елдос Ахметов. Помимо него красные карточки получали Сезар Арсо и Александр Соколенко.

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Столько же удалений (по четыре) имеют «Окжетпес» и «Тараз». При этом в составе южан российский полузащитник Андрей Горбанец, как и Елдос Ахметов, дважды завершал игру досрочно.

Однако все эти клубы по наибольшему числу полученных красных карточек уступают «Тоболу». Костанайцы пять раз подвергались к прямому удалению (Жасулан Молдакараев, Артурас Жулпа, Алексей Щеткин, Сергей Малый, Томаш Шимкович).

Самой корректной командой в чемпионате остается пока «Астана». Ее игроки ни разу не удалялись по ходу матча.

Отметим, что 14 октября в Актобе состоится финал Кубка страны по футболу «Кайрат» — «Атырау». 15-го числа пройдут оставшиеся три матча 30-го тура премьер-лиги. Встретятся «Шахтер» — «Кайсар», «Окжетпес» — «Тараз», «Астана» — «Иртыш».

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