Елдос Ахметов и российский полузащитник «Тараза» стали самыми грубыми футболистами КПЛ

Интересно, что в играх премьер-лиги футболисты «Кайрата» в четырех случаях удалялись, среди них поле дважды покидал Елдос Ахметов. Помимо него красные карточки получали Сезар Арсо и Александр Соколенко.

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Столько же удалений (по четыре) имеют «Окжетпес» и «Тараз». При этом в составе южан российский полузащитник Андрей Горбанец, как и Елдос Ахметов, дважды завершал игру досрочно.

Однако все эти клубы по наибольшему числу полученных красных карточек уступают «Тоболу». Костанайцы пять раз подвергались к прямому удалению (Жасулан Молдакараев, Артурас Жулпа, Алексей Щеткин, Сергей Малый, Томаш Шимкович).

Самой корректной командой в чемпионате остается пока «Астана». Ее игроки ни разу не удалялись по ходу матча.