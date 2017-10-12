Елдос Ахметов и российский полузащитник «Тараза» стали самыми грубыми футболистами КПЛ
Как известно,
Как известно,
Интересно, что в играх
Столько же удалений (по четыре) имеют «Окжетпес» и «Тараз». При этом в составе южан российский полузащитник Андрей Горбанец, как и Елдос Ахметов, дважды завершал игру досрочно.
Однако все эти клубы по наибольшему числу полученных красных карточек уступают «Тоболу». Костанайцы пять раз подвергались к прямому удалению (Жасулан Молдакараев, Артурас Жулпа, Алексей Щеткин, Сергей Малый, Томаш Шимкович).
Самой корректной командой в чемпионате остается пока «Астана». Ее игроки ни разу не удалялись по ходу матча.
Отметим, что 14 октября в Актобе состоится финал Кубка страны по футболу «Кайрат» — «Атырау». 15-го числа пройдут оставшиеся три матча 30-го тура