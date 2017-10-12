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12:02 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Известный в прошлом футболист Джордж Веа избран президентом Либерии

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист 1995 года в Европе Джордж Веа избран новым президентом Либерии, сообщает местная газета National Accord.

Источник: AP 2017

Выборы президента Либерии состоялись во вторник. По словам международных наблюдателей, голосование прошло гладко, несмотря на поздний старт в некоторых округах. Более 2,1 миллиона избирателей зарегистрировались для голосования по всей стране. По результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

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Веа в должности главы государства сменит лауреата Нобелевской премии мира за 2011 год Элен Джонсон-Серлиф, которая пробыла на этом посту два шестилетних срока. В 2005 году Веа уже баллотировался в президенты Либерии, но тогда по итогам голосования он занял второе место, уступив как раз Джонсон-Серлиф.

С 1985 по 2003 год Веа профессионально играл в футбол на позиции нападающего, стал одним из самых известных африканских футболистов. Он выступал за «Монако», французские «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», английские «Челси» и «Манчестер Сити», итальянский «Милан». Веа стал единственным обладателем «Золотого мяча», чья сборная никогда не играла на чемпионате мира. В качестве игрока он становился чемпионом Франции и Италии (дважды), завоевывал Кубки Франции (трижды) и Англии. Кроме того он был признан лучшим игроком 1995 года по версии ФИФА и трижды — лучшим футболистом Африки.

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью.

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