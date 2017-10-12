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Экс-полузащитник МЮ может возглавить клуб третьей лиги Англии
Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ведет переговоры с руководством «Олдхэма» о том, чтобы возглавить клуб.
Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ведет переговоры с руководством «Олдхэма» о том, чтобы возглавить клуб.
Об этом сообщает RT.
42-летний англичанин является фаворитом на пост главного тренера команды.
Скоулз выступал за «красных дьяволов» с 1993 по 2011 годы. Кроме того, в 2012 году он принял решение возобновить карьеру и отыграл еще один сезон за «МЮ». «Олдхэм» в прошлом сезоне вылетел из чемпионшипа.