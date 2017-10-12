Экс-полузащитник МЮ может возглавить клуб третьей лиги Англии

Скоулз выступал за «красных дьяволов» с 1993 по 2011 годы. Кроме того, в 2012 году он принял решение возобновить карьеру и отыграл еще один сезон за «МЮ». «Олдхэм» в прошлом сезоне вылетел из чемпионшипа.