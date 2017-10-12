Чемпионат Минской области по футболу 2017 года выиграла «Ливадия-Юни» из Дзержинска

По итогам двухкругового турнира новоявленные чемпионы в 18 турах набрали 46 очков, выиграв 15 матчей. Еще одну встречу дружина из Дзержинска свела к ничьей, а в двух уступила соперникам, завершив чемпионат с разницей забитых и пропущенных мячей 69−12. Футболисты «Ливадии-Юни» впервые сумели победить в главном областном турнире, обеспечив себе завоевание титула за тур до его окончания. В прошлом году эта команда также была в числе лидеров, став тогда обладателем бронзы.

Серебряные награды по итогам чемпионата нынешнего года достались другой команде из Дзержинского района — «Фалько». На счету этой дружины 42 очка после 18 матчей (13 побед, 3 ничьих, 2 поражения; разница мячей — 62−16). Замкнул призовую тройку «Химик-Беларуськалий» (Солигорск), набравший 39 очков (12, 3, 3; 64−15). Солигорцы по сравнению с чемпионатом-2016 опустились на одну строку в итоговой таблице. Тогда они завоевали серебро.

Всего за награды областного чемпионата боролись 10 команд. Места с 4-го по 10-е распределились следующим образом:

4. «Старые Дороги» (Стародорожский район) — 28 очков;.

5. «Неман-ДЮСШ» (Столбцовский район) — 26;.

6. ДЮСШ-2 (Борисовский район) — 21;.

7. «Колос» (Червенский район) — 19;.

8. «Несвиж» (Несвижский район) — 16;.

9. «Березино» (Березинский район) — 12;.

10. «Логойск» (Логойский район) — 10.

Тройку лучших бомбардиров чемпионата области возглавил игрок «Ливадии-Юни» Богдан Дубовик, который 24 раза поражал ворота соперников. На втором месте с 19 мячами Илья Баглай из «Фалько». Еще один представитель команды-чемпиона Максим Градовец нанес 13 результативных ударов.

Чемпионаты областей и Минска в отечественном клубном футболе имеют любительский статус. Тем не менее команды, занявшие призовые места по их итогам, могут подать заявку в Белорусскую федерацию футбола на переход во вторую лигу чемпионата страны. В прошлом году футбольный чемпионат Минской области выиграла «Звезда-Виктория» из Пуховичского района, которая в нынешнем сезоне под названием «Виктория» как раз выступает во второй лиге чемпионата Беларуси. Играют в этом турнире и еще несколько команд из центрального региона.