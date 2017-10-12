49-летний экс-нападающий сборной Англии Мерсон вернется в футбол

Нападающий, в свое время защищавший цвета «Арсенала», «Астон Виллы», «Мидлсбро», «Портсмута» и «Уолсоллы», объявил о завершении карьеры в 2006 году, после чего переквалифицировался в футбольного эксперта. В 2012 году он сыграл несколько матчей за команды низших дивизионов, в последний раз он выходил на поле в составе валлийского клуба «Уэлшпул Таун».