49-летний экс-нападающий сборной Англии Мерсон вернется в футбол

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Спортсмен принял приглашение клуба «Керау» из четвертого по силе дивизиона Уэльса. Впервые в составе валлийской команды Мерсон сыграет уже 18 октября в матче с «Понтиклуном».
Нападающий, в свое время защищавший цвета «Арсенала», «Астон Виллы», «Мидлсбро», «Портсмута» и «Уолсоллы», объявил о завершении карьеры в 2006 году, после чего переквалифицировался в футбольного эксперта. В 2012 году он сыграл несколько матчей за команды низших дивизионов, в последний раз он выходил на поле в составе валлийского клуба «Уэлшпул Таун».