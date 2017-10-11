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16:45 (мск), источник: Р-Спорт

В Пакистане заявили, что решение ФИФА негативно скажется на развитии футбола в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Президент Пакистанской футбольной федерации (PFF) Файсал Салех Хаят заявил, что решение ФИФА отстранить PFF от международных соревнований негативно скажется на развитии футбола в стране, и выразил надежду, что руководство армии поможет ему в разрешении кризисной ситуации.

ФИФА сообщила, что PFF временно отстранена от международных соревнований в связи с неподобающим вмешательством в дела организации, в результате чего национальная команда и клубы не имеют права участвовать в международных соревнованиях до отмены дисквалификации. Решение принято в связи с тем, что офисы и счета PFF остаются под контролем назначенного судом Пакистана администратора, что создает препятствия выполнению обязательств PFF вести дела независимо от влияния третьей стороны в соответствии с регламентом ФИФА.

Само решение суда пакистанского Лахора о назначении временного администратора было принято в 2015 году, когда в преддверии выборов нового президента PFF разделилась на две фракции — сторонников действовавшего президента Файсала Хаята и его противников. Фракция Хаята провела выборы вопреки решению суда и считает его избранным президентом, ФИФА также признает его полномочия как главы федерации.

«Отстранение ставит под угрозу будущее футболистов. Это плохая новость. Теперь наши игроки не смогут играть в международных соревнованиях, и даже наш национальный футбол пострадает, пострадает серьезно», — заявил Хаят в комментарии телеканалу Geo TV.

При этом пакистанская сборная из-за раскола PFF не играет международные матчи с марта 2015 года, когда команда проиграла сборной Йемена в квалификационном раунде и выбыла из отборочного процесса к чемпионату мира 2018 года. С тех пор команда опустилась в рейтинге ФИФА с 170 позиции до 200 (всего в рейтинге 206 позиций).

Хаят считает решение ФИФА также и «четким сигналом» Пакистану, что «вмешательство» в дела федерации должно прекратиться. Он отметил, что «использовал, все что мог», чтобы разрешить конфликт, даже обращался к занимавшему в то время пост премьер-министра Навазу Шарифу.

«Но несмотря на все мои попытки, ситуация осталась неразрешенной, к сожалению. Теперь я взываю к начальнику штаба армии (генералу Камару Джавиду Баджве) помочь решить это», — заявил он, пояснив, что армия активно занимается популяризацией спорта.

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