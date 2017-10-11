В Пакистане заявили, что решение ФИФА негативно скажется на развитии футбола в стране

ФИФА сообщила, что PFF временно отстранена от международных соревнований в связи с неподобающим вмешательством в дела организации, в результате чего национальная команда и клубы не имеют права участвовать в международных соревнованиях до отмены дисквалификации. Решение принято в связи с тем, что офисы и счета PFF остаются под контролем назначенного судом Пакистана администратора, что создает препятствия выполнению обязательств PFF вести дела независимо от влияния третьей стороны в соответствии с регламентом ФИФА.
Само решение суда пакистанского Лахора о назначении временного администратора было принято в 2015 году, когда в преддверии выборов нового президента PFF разделилась на две фракции — сторонников действовавшего президента Файсала Хаята и его противников. Фракция Хаята провела выборы вопреки решению суда и считает его избранным президентом, ФИФА также признает его полномочия как главы федерации.
«Отстранение ставит под угрозу будущее футболистов. Это плохая новость. Теперь наши игроки не смогут играть в международных соревнованиях, и даже наш национальный футбол пострадает, пострадает серьезно», — заявил Хаят в комментарии телеканалу Geo TV.
При этом пакистанская сборная
Хаят считает решение ФИФА также и «четким сигналом» Пакистану, что «вмешательство» в дела федерации должно прекратиться. Он отметил, что «использовал, все что мог», чтобы разрешить конфликт, даже обращался к занимавшему в то время пост
«Но несмотря на все мои попытки, ситуация осталась неразрешенной, к сожалению. Теперь я взываю к начальнику штаба армии (генералу Камару Джавиду Баджве) помочь решить это», — заявил он, пояснив, что армия активно занимается популяризацией спорта.