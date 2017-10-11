«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана сборной Англии
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Реал». Мадридский клуб готов предложить за капитана сборной Англии Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Реал». Мадридский клуб готов предложить за капитана сборной Англии Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича.
Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении капитана сборной Англии Харри Кейна. За нападающего, выступающего за лондонский «Тоттенхэм», мадридский клуб готов отдать трех своих футболистов — валлийца Гарета Бэйла, француза Карима Бензема и хорвата Луку Модрича, сообщает Diario Gol.
По информации источника, «Тоттенхэм» оценивает контракт Кейна в €200 млн. Суммарная трансферная стоимость Бэйла, Бензема и Модрича составляет, согласно transfermarkt.de, €180 млн. Бэйл и Модрич ранее уже выступали за «Тоттенхэм»: валлиец защищал цвета лондонцев с 2007 по 2013 год, хорват — с 2008 по 2012 год.
Накануне El Confidencial сообщал, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан санкционировал продажу Бэйла. Французского специалиста на устраивает форма футболиста. Кейн — лучший бомбардир чемпионата Англии прошлого сезона. Этот титул ему принесли 29 голов в 30 матчах первенства. Также форвард получил награду Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона в чемпионате Англии по версии болельщиков. Свою профессиональную карьеру 24-летний нападающий начал в «Тоттенхэме» в 2009 году и с тех пор уходил из команды только на правах аренды — в «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер». Всего за лондонский клуб он провел во всех турнирах 174 матча, забив 110 голов.
В сентябре 2017 года Кейн забил 13 голов за клуб и сборную. Он сделал пять дублей (в матчах со сборной Мальты, дортмундской «Боруссией», «Вест Хэмом» и «Хаддерсфилдом») и один
В английской
Всего за национальную команду он провел 23 матча, забив 12 голов. На Евро-2016 он выходил на поле во всех четырех матчах сборной Англии, но отличиться не смог. В начале октября 2017 года главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт назначил Кейна капитаном. После этого форвард своими голами принес сборной две победы — над Словенией (1:0) и Литвой (1:0).