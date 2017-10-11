«Астана» победила «Шахтер» и вернула лидерство в Премьер-Лиге
В перенесенном матче 25-го тура
В перенесенном матче 25-го тура
Чемпион страны приехал на выезд в крайне ослабленном составе, в результате место на поле нашлось даже Берику Шаихову и Владиславу Прокопенко, капитаном был Абзал Бейсебеков.
На протяжении практически всего поединка «Астана» владела небольшим преимуществом, а «горняки» старались действовать на контратаках. Ближе к завершению игры гости стали прибавлять, несколько моментов упустил Роман Муртазаев, хорошо себя проявлял Игорь Шацкий, опасно пробивали Сергей Малый и Жуниор Кабананга. На 70-й минуте карагандинцы уронили конголезца в своей штрафной, был назначен пенальти, который взялся бить пострадавший, Шацкий угадал с углом и удар отразил, но прямо на Кабанангу, тот второй шанс не упустил.
Теперь у «Астаны» 70 очков, и она на одно опережает алматинский «Кайрат», при этом имея две игры в запасе, у «Шахтер» остается на седьмом месте с 33 баллами.
«Шахтер» — «Астана» 0:1 (0:0)
Гол: Кабананга 70 (0:1)
Нереализованный пенальти: Кабананга 70 (вратарь).