Стадион «Окжетпес» допущен к матчам ПФЛК

Ранее на кокшетауской арене был введен запрет на проведение игр в рамках соревнований, проводимых ПФЛК, в связи с неудовлетворительным качеством натурального газона. Практически весь сезон футбольный клуб «Окжетпес» свои домашние матчи проводил на резервных стадионах — «Астана Арена», «Тарлан Арена» (г. Астана), «СК Жаксы» (г. Щучинск).