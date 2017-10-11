Стадион «Окжетпес» допущен к матчам ПФЛК
Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) по допуску полей посетила г. Кокшетау, где проверила готовность стадиона «Окжетпес» принимать официальные матчи на новом покрытии.
Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) по допуску полей посетила г. Кокшетау, где проверила готовность стадиона «Окжетпес» принимать официальные матчи на новом покрытии.
Ранее на кокшетауской арене был введен запрет на проведение игр в рамках соревнований, проводимых ПФЛК, в связи с неудовлетворительным качеством натурального газона. Практически весь сезон футбольный клуб «Окжетпес» свои домашние матчи проводил на резервных стадионах — «Астана Арена», «Тарлан Арена» (г. Астана), «СК Жаксы» (г. Щучинск).
Накануне на «Окжетпесе» была закончена замена поля — теперь на стадионе постелен искуственный газон, отвечающий требованиям ФИФА.
Члены Комиссии ПФЛК, изучив новое футбольное поле, приняли решение разрешить проведение официальных матчей на стадионе «Окжетпес».
Футбольный клуб «Окжетпес» имеет возможность сыграть на данном стадионе ближайшие домашние матчи как в