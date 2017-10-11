«Дворовые звезды и болото». Депутат раскритиковал казахстанский футбол

Мажилисмен обратился с депутатским запросом к министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы.

«В рейтинге (ФИФА) перед позади нас находится Центральная Африканская Республика, а перед нами Танзания и КНДР. Выше нас в рейтинге Антигуа и Барбуда, Малави, Сент-Китс и Невис. Думаю, мы с вами не сразу найдем на карте мира эти страны. Провальные игры национальной сборной по футболу в отборочных матчах и стремительное падение в мировом рейтинге не стали поводом для серьезного разбирательства», — отметил Магеррамов.

По его словам, в Казахстане созданы все условия для футбола, футболистов и тренеров.

«Не раз поднимались среди казахстанской общественности вопросы миллионных финансовых трат на футбольные клубы, баснословные гонорары нашим футбольным звездам, хотя по уровню игры, большее, на что они тянут, это называться звездами дворового футбола. Ситуация с отечественным футболом приближается к критической точке. Требуется скорое и объективное разбирательства по сложившейся ситуации», — добавил он.

Депутат от фракции Народных коммунистов предложил прекратить практику приглашения возглавлять национальную сборную тренеров из стран СНГ, потому что внутренние чемпионаты этих стран находятся на низком уровне.

«Каждая из национальных сборных стран содружества пребывает в ситуации, когда их самих следует вытаскивать из болота неудач. Необходимо сократить непомерные гонорары футболистам. Ввести на семь лет лимит на включение в составы клубных команд зарубежных игроков. Определить разрешенное количество иностранных легионеров — в один клуб четыре футболиста. Ввести ограничение на включение в основной состав на каждую игру не более двух иностранных футболистов. Для отечественных молодых футболистов это будет мотивацией повышать свой профессионализм, иметь возможность играть за основные составы клубных команд и выступать за национальную сборную», — отметил Магеррам Магеррамов.

Парламентарий считает, что зарубежные страны следует отправлять не юношей учиться играть, а тренеров — тех, кто будет учить детей и молодежь играть, как в ведущих странах Европы. Также, по его словам, необходимо осуществлять жесткий контроль по выполнению подготовки отечественных футболистов и созданию возможности для их перехода из команд дубля в команды Премьер-лиги.

«Требует более тщательной проработки вопрос развития в футболе профессионального менеджмента, а также создания благоприятных условий для прихода в отечественный футбол частного капитала. Желательно обязать все футбольные клубы создать региональные футбольные школы. Сэкономленные на легионерах средства как раз и могут пойти на развитие таких школ. Это предоставит возможность вовлекать детей и юношей в футбол, подготавливать резервы для самого клуба, что позволить не тратить огромные суммы денег на приобретение новых игроков со стороны», — сказал депутат.