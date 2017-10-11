Ахметов дисквалифицирован на семь матчей за нецензурные выражения в адрес судьи
Защитник алматинского «Кайрата» Елдос Ахметов дисквалифицирован на семь матчей за нецензурные выражения в адрес судьи, информирует официальный сайт ФФК.
Защитник алматинского «Кайрата» Елдос Ахметов дисквалифицирован на семь матчей за нецензурные выражения в адрес судьи, информирует официальный сайт ФФК.
Такое решение принял
В той встрече, прошедшей 30 сентября в Павлодаре, уже в компенсированное время к первому тайму Ахметов за отмашку рукой получил желтую карточку. Однако спустя некоторое время главный арбитр показал игроку красную. Директор Департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников признал действия судьи оправданными.
«В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды “Кайрат” Е. Ахметова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Е. Ахметова определить 01 октября 2017 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, к главному тренеру «Кайрата» Карлосу Ферере были применены санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неоднократный выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.