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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Ахметов дисквалифицирован на семь матчей за нецензурные выражения в адрес судьи

Защитник алматинского «Кайрата» Елдос Ахметов дисквалифицирован на семь матчей за нецензурные выражения в адрес судьи, информирует официальный сайт ФФК.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам рассмотрения эпизода, произошедшего в матче 29-го тура «Иртыш» — «Кайрат» (1:1).

В той встрече, прошедшей 30 сентября в Павлодаре, уже в компенсированное время к первому тайму Ахметов за отмашку рукой получил желтую карточку. Однако спустя некоторое время главный арбитр показал игроку красную. Директор Департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников признал действия судьи оправданными.

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«В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды “Кайрат” Е. Ахметова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Е. Ахметова определить 01 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, к главному тренеру «Кайрата» Карлосу Ферере были применены санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неоднократный выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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