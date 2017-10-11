Полиция задержала экс-хавбека «Барселоны» за петушиные бои

Рошембак подозревается в соучастии в незаконной организации петушиных боев — в Бразилии они считаются экологическим преступлением. Отец спортсмена Хуарес Рошембак выразил уверенность в невиновности сына. Он сообщил, что Фабио в течение всех выходных находился вместе с семьей на ферме в городе Соледади.

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На месте, где предположительно проходили бои, полиция обнаружила 89 петухов, более $100 тыс. наличными, а также наркотические вещества и дробовик.

В 2011 году полицейские уже находили на ферме бразильца бойцовых петухов, однако в тот раз он сумел доказать свою невиновность.