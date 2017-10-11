Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изменение контракта по С-400: Турция "дала пощечину" РФ - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Как есть конфеты без вреда для фигуры
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Все события
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
10:20 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция задержала экс-хавбека «Барселоны» за петушиные бои

Экс-хавбек «Барселоны» и бразильской национальной команды Фабио Рошембак был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации в городе Палмейра-дас-Мисойнс, передает Globo Esporte.

Рошембак подозревается в соучастии в незаконной организации петушиных боев — в Бразилии они считаются экологическим преступлением. Отец спортсмена Хуарес Рошембак выразил уверенность в невиновности сына. Он сообщил, что Фабио в течение всех выходных находился вместе с семьей на ферме в городе Соледади.

Читайте также
«Барселона» продолжит играть в чемпионате и Кубке Испании

На месте, где предположительно проходили бои, полиция обнаружила 89 петухов, более $100 тыс. наличными, а также наркотические вещества и дробовик.

В 2011 году полицейские уже находили на ферме бразильца бойцовых петухов, однако в тот раз он сумел доказать свою невиновность.

Рошембак выступал в составе «Барселоны», «Спортинга», «Мидлсбро» и нескольких бразильских клубов. С португальской командой он дважды выходил в финал Кубка УЕФА. За сборную Бразилии он сыграл семь матчей.

Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Спорт-Экспресс
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь