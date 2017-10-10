Жерар Гоу: Хочу остаться в «Кайрате» и жду звонка из сборной Казахстана

В целом, в турнире КПЛ-2017 на счету ивуарийца сейчас 22 взятия чужих ворот — а всего за чуть более чем три года выступлений в Казахстане этот голеадор уже 78 раз заставлял капитулировать голкиперов соперников.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с нападающим из Кот-д’Ивуар, чтобы поздравить его с победой в нашем опросе и попросить рассказать о себе и о своей команде.



— Жерар, поздравляем с победой в опросе Sports.kz и званием лучшего игрока КПЛ в сентябре! В этом году Вы в первый раз становитесь лауреатом месяца по версии нашего интернет-портала. Играть в КПЛ стало труднее?

— Да, лига становится все сильнее с каждым годом. Играть здесь все сложнее.



— В сентябре очень ярко проявил себя также Ваш одноклубник Андрей Аршавин. Как Вы думаете, за счет чего, все же, Вам удалось опередить товарища по команде?

— Андрей Аршавин — отличный игрок. У этого футболиста отличная карьера, он поиграл в «Арсенале», «Зените», сейчас помогает добывать победы нам. Он мне очень помог в плане действий при отрывах от защитников на скорости, чтении игры, завершении атак. Андрей много помогает команде и мне — благодаря ему я и смог стать лучшим.



— На данный момент Вы забили в КПЛ-2017 22 мяча, из них 5 — в сентябре. Сколько еще раз поразить цель планируете до конца сезона?

— Я не планирую много забивать — хочу побеждать в каждой игре. Хочу, чтобы выиграла команда, а не ставлю личные цели. Стараюсь играть так, как нужно команде, и реализовывать свои моменты. Нет такой цели — забить какое-то определенное количество мячей.



— Через несколько дней «Кайрат» встретится в решающем матче за Кубок Казахстана с «Атырау». Насколько важен этот трофей для вашей команды и для Вас лично?

— Финал против «Атырау» будет очень сложным. Наши соперники — хорошая команда, и они будут отдавать все силы и играть дисциплинированно. Нам тоже нужно будет играть отлично, коллективно, чтобы добиться победы. Победа в Кубке Казахстана очень важна и для меня, и для нашей команды.



— Совсем недавно Патрик Твумаси из «Астаны» дебютировал в составе национальной сборной Ганы. Вы все еще надеетесь сыграть за национальную сборную Кот-д’Ивуара? Или больше шансов увидеть Вас в форме сборной Казахстана? Вообще, все еще рассматриваете такую возможность?

— Рад за Твумаси — поздравляю его. Конечно, я хотел бы играть за свою национальную команду. Но сборная Кот-д’Ивуара сильна, у нас есть футболисты? играющие в Испании, Франции, Англии. Сложно попасть туда. Однако я жду, надеюсь.



Если из сборной Казахстана позвонят — тоже было бы интересно обдумать такое предложение. Жду звонка также и из казахстанской сборной.



— Этим летом велось много разговоров об интересе к Вам разных зарубежных клубов. Проводились ли серьезные переговоры с каким-то из них?

— Да, были серьезные предложения от зарубежных клубов, я был нужен своей команде. Хочу остаться в «Кайрате», однако пока нет нового контракта. Посмотрим.



— Ваш контракт заканчивается по окончании этого сезона. Каковы шансы, что мы увидим Вас в «Кайрате» в 2018 году?

— Это зависит от ФК «Кайрат». Если там хотят, чтобы я остался, — останусь. Сам я хочу остаться и жду нового контракта. Все зависит от клуба.



— Как считаете, приход нового главного тренера Карлоса Алоса действительно встряхнул команду?

— Да. С новым тренером мы хорошо играем — он верит в нас, в молодых ребят, помогает нам. И как личность он — хороший человек.



— Как Вы считаете, шансы догнать «Астану» в чемпионате все еще остаются?

— Не думаю, что будет просто догнать «Астану» — это отличная команда, они вряд ли ошибутся. Даже будь у наших конкурентов две игры в запасе вместо трех — все равно, было бы очень сложно…



— Хотели бы что-то сказать казахстанским любителям футбола?

— Хочу сказать спасибо поклонникам «Кайрата» за то, что постоянно приходят на игры. Я вижу, как много болельщиков поддерживают нас на стадионе, — эта поддержка важна для нас, она помогает нам выигрывать.



Здесь отличные болельщики, и хотя сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе отборочного турнира чемпионата Мира, казахстанская дружина обязательно станет сильнее с такими болельщиками!