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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Пострадавший в ДТП Агуэро приступил к лёгким тренировкам

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро 10 октября приступил к лёгким тренировкам, сообщает официальный сайт «горожан».

Источник: AFP 2017

Напомним, что в конце сентября Агуэро попал в автомобильную аварию и получил травму ребра. Форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.

В начале октября врач сборной Аргентины Донато Виллани сообщил, что 29-летний нападающий пропустит шесть недель.

Сегодня Агуэро тренировался в облегчённом режиме с клубным физиотерапевтом и в ближайшие дни будет продолжать работу над своим восстановлением.

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