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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» и «Ювентус» поборются за Жиру

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии.

Источник: Reuters

Интерес к 31-летнему французу проявляют «Интер» и «Ювентус», сообщает Calciomercato. С приходом в «Арсенал» Александра Ляказетта Жиру стал получать меньше игровой практики, поэтому может уйти.

Интерес к Жиру прошлым летом проявлял «Эвертон», но сам игрок решил остаться в «Арсенале».

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