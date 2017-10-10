Болельщик казанского «Рубина» Дмитрий Корчагин стал самой обсуждаемой персоной перед товарищеским матчем сборных России и Ирана.
«Интер» и «Ювентус» поборются за Жиру
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии.
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии.
Интерес к 31-летнему французу проявляют «Интер» и «Ювентус», сообщает Calciomercato. С приходом в «Арсенал» Александра Ляказетта Жиру стал получать меньше игровой практики, поэтому может уйти.
Интерес к Жиру прошлым летом проявлял «Эвертон», но сам игрок решил остаться в «Арсенале».