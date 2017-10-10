«Реал» хочет продать Бейла, компенсировав расходы за его покупку
«Реал» готов расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом, если сможет компенсировать расходы на его покупку.
«Реал» готов расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом, если сможет компенсировать расходы на его покупку.
Как сообщает El Confidencial, «Реал» планирует продать Бэйла за сумму близкую к 101 миллиону евро. Напомним, именно за такую цену был куплен валлиец в 2013 году.
Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет покрыть расходы на Бэйла после его перехода из лондонского «Тоттенхэма». Отметим, что трансфер валлийца входит в топ-4 самых дорогих в истории футбола.
Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не может рассчитывать на футболиста
Бэйл пропустит около месяца
Стоить отметить, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения Бэйла.
Контракт 28-летнего нападающего со сливочными рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 9 игр в составе «Реала».