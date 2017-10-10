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17:38 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» хочет продать Бейла, компенсировав расходы за его покупку

«Реал» готов расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом, если сможет компенсировать расходы на его покупку.

Источник: AFP 2017

Как сообщает El Confidencial, «Реал» планирует продать Бэйла за сумму близкую к 101 миллиону евро. Напомним, именно за такую цену был куплен валлиец в 2013 году.

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет покрыть расходы на Бэйла после его перехода из лондонского «Тоттенхэма». Отметим, что трансфер валлийца входит в топ-4 самых дорогих в истории футбола.

Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не может рассчитывать на футболиста из-за его частых травм на протяжении всего сезона.

Бэйл пропустит около месяца из-за травмы голени.

Стоить отметить, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения Бэйла.

Контракт 28-летнего нападающего со сливочными рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 9 игр в составе «Реала».

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