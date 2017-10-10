28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции

Источник: AP 2017

Встреча прервалась на 28-й минуте, когда судья заметил, что Идрисс потерял сознание и упал на газон. В течение часа два болельщика «Марли-ла-Виль» вместе с дежурившими на стадионе пожарным и врачом оказывали спортсмену первую помощь. Затем на стадион прибыл вертолет, доставивший футболиста в госпиталь в пригороде Парижа — коммуне Оне-су-Буа.

Состояние 28-летнего спортсмена остается тяжелым. Он находится в реанимации. Для продолжения лечения его перевели в парижскую больницу Сальпетриер.

После случившегося было принято решение прервать матч «Марли-ла-Виль» и «Версаля». Дата переигровки не определена.